Yalova'nın gözde köylerinden biri olan Elmalık Köyü, hem doğal güzellikleri hem de merkezi konumu ile dikkat çekiyor. Son dönemde bazı haberler sebebiyle gündeme gelen bu köy, Yalova il merkezine olan yakınlığı sayesinde hem yerel halk hem de turistler için önemli bir durak haline gelmiştir. Peki, Yalova Elmalık köyü nerede? Elmalık köyü İstanbul'a yakın mı? Bu haberimizde, Elmalık Köyü'nün konumu, çevresi ve İstanbul'a olan mesafesi gibi detayları kapsamlı şekilde ele alacağız.

ELMALI KÖYÜ HANGİ İLÇEYE BAĞLIDIR?

Elmalık Köyü, Yalova'nın merkezi ilçesi olan Yalova Merkez'e bağlıdır. İl merkezine sadece 8 kilometre mesafede yer alması, köyün ulaşım açısından oldukça avantajlı olmasını sağlıyor.

Elmalık Köyü çevresinde ise Soğucak, Kirazlı, Gacık ve Laledere köyleri bulunuyor. Bu köyler arasındaki mesafe ve yollar, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için ideal bir rota oluşturuyor.

YALOVA ELMALIK KÖYÜ NEREDE?

Yalova'nın merkezi ilçesine bağlı Elmalık Köyü, Marmara Bölgesi'nin önemli köylerinden biridir. Coğrafi olarak kuzeyde Marmara Denizi, güneyde ise Termal ve Armutlu yönleriyle çevrili olan köy, doğal güzellikleri ve tarımsal alanlarıyla öne çıkmaktadır.

ELMALIK KÖYÜ İSTANBUL'A YAKIN MI?

Elmalık Köyü, İstanbul'a yaklaşık 97 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Karayolu ile İstanbul'dan köye ulaşım ortalama 2 saat sürmektedir. Bu mesafe, özellikle hafta sonu kaçamakları veya günübirlik ziyaretler için ideal bir konum sağlamaktadır.

Köye ulaşım, TEM ve D-100 kara yolları üzerinden oldukça rahat gerçekleştirilebilmektedir.