Yalova'da baba ile 14 aylık bebeğinin darbedildiği görüntüler: Yalova'daki olayın görüntüleri yayınlandı mı?

Yalova'da baba ile 14 aylık bebeğin darbedildiği olay sonrası kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri de saldırı anına ait görüntülerin yayınlanıp yayınlanmadığı oldu. Olayın ardından sosyal medya ve haber platformlarında çeşitli iddialar gündeme gelirken, güvenlik kamerası kayıtlarının kamuoyuna yansıyıp yansımadığı araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YALOVA'DAKİ OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ

YALOVA'DA SALDIRIYA UĞRAYAN BABA KIZ OLAYI NEDİR?

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde uzun süredir devam eden komşuluk gerilimi, 20 Şubat günü kan donduran bir saldırıyla gündeme geldi. Aynı binada yaşayan iki aile arasında daha önce de yaşanan tartışmalar, bu kez şiddet olayına dönüştü. Baca ailesi ile komşuları arasında büyüyen anlaşmazlık, baba ile küçük kızının hedef alındığı bir saldırıyla sonuçlandı.

KUCAĞINDA BEBEĞİYLE SALDIRIYA UĞRADI

34 yaşındaki baba Muhammed Baca, 14 aylık kızı İkra'yı kucağına alarak evine girdiği sırada komşusu Şener E.'nin sopalı saldırısına uğradı. Olayda Muhammed Baca'nın burnu kırılırken, küçük İkra'nın kafatasında çatlak oluştu. Baba ve kızı hemen Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik İkra'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Saldırının ardından gözaltına alınan Şener E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında daha önce uzaklaştırma kararı bulunan diğer şüpheli S.E. ise serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı ve aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

"KIZIMI KUCAĞIMA ALIP KAVGAYA GİDECEK BABA DEĞİLİM"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Muhammed Baca, olay sırasında oruçlu olduğunu ve doğrudan evine girdiğini belirtti. Kızının kucağında olduğunu vurgulayan Baca, "Kızımı alıp kavgaya gidecek kadar bilinçsiz bir baba değilim" sözleriyle iddialara yanıt verdi.

"EVİMİZE GİRMEYE KORKUYORUZ"

Uzaklaştırma kararına rağmen saldırının gerçekleştiğini söyleyen baba Baca, darbenin şiddetini "Odunun yarısı omzuma, diğer yarısı kızımın kafasına geldi" sözleriyle anlattı. Dört çocuğu olduğunu belirten Baca, yaşadıkları korku nedeniyle evlerine girmekte zorlandıklarını ifade etti.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıya ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini duyurdu. Şüpheli tutuklanmış durumda bulunuyor ve olayla ilgili adli süreç sürüyor.