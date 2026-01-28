İranlı Kürt sanatçı Yalda Abbasi, son günlerde gündeme düşen tutuklanmasıyla uluslararası dikkatleri üzerine çekti. Müzisyen, şarkıcı ve dutar sanatçısı olan Abbasi, özellikle İran'da "Kadın, Yaşam, Özgürlük" protestoları sırasında yürüttüğü sanatsal ve sivil faaliyetleri nedeniyle gıyabında yargılandı ve bir yıllık hapis cezası aldı. Peki, Yalda Abbasi neden tutuklandı? Yalda Abbasi kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

YALDA ABBASI NEDEN TUTUKLANDI?

Yalda Abbasi, Almanya'da yaşayan bir sanatçı olmasına rağmen İran'da "Kadın, Yaşam, Özgürlük" protestolarındaki etkinlikleri ve kültürel faaliyetleri gerekçe gösterilerek gıyabında mahkûm edildi. Hengaw İnsan Hakları Örgütü'nün paylaştığı bilgilere göre, Abbasi 23 Ocak 2026 Cuma günü ailesini ziyaret ettiği sırada Meşhed'deki evinde gözaltına alındı. Gözaltının hemen ardından Vakilabad Cezaevi'ne sevk edilen sanatçı, yokluğunda verilen bir yıllık hapis cezasının infazına başladı.

YALDA ABBASI KİMDİR?

Yalda Abbasi, İran'ın Kuzey Horasan Eyaleti'nde yaşayan Kürt bir sanatçıdır. Müzikal yolculuğu annesinin desteğiyle 12 yaşında başladı ve kısa sürede Kürt müziğinin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

YALDA ABBASI KAÇ YAŞINDA?

Yalda Abbasi'nin tam doğum yılı kamuoyuna net olarak açıklanmamış olsa da, 12 yaşında müzik eğitimi almaya başladığı ve bugün yetişkin bir sanatçı olduğu biliniyor.

YALDA ABBASI NERELİ?

Yalda Abbasi, İran'ın Kuzey Horasan Eyaleti'nde doğmuş ve Kürt kökenli bir ailede yetişmiştir.