Yalçın Hafızoğlu kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Emir'i Yalçın Hafızoğlu kaç yaşında, nereli?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Emir karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yalçın Hafızoğlu, hem oyunculuk hem de müzik dünyasındaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Yalçın Hafızoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hayatına, kariyer yolculuğuna ve ekran öncesi deneyimlerine dair bilinmeyenler merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YALÇIN HAFIZOĞLU KİMDİR?

Yalçın Hafızoğlu, 18 Ağustos 1989 doğumlu Türk oyuncu ve müzisyendir. İstanbul doğumlu olan Hafızoğlu, hem televizyon hem sinema projelerinde yer almış, aynı zamanda müzik kariyerini de başarıyla sürdüren çok yönlü bir sanatçıdır. Oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda duyduğu ilgiyle başlayan Hafızoğlu, çeşitli eğitimler alarak yeteneğini geliştirmiş ve ekranlarda dikkat çeken performanslar sergilemiştir.

YALÇIN HAFIZOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Yalçın Hafızoğlu, 18 Ağustos 1989 doğumlu olduğundan 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

YALÇIN HAFIZOĞLU NERELİ?

Yalçın Hafızoğlu, İstanbul doğumludur. Ailesi göçmen kökenlidir; babası Samsun, annesi ise Üsküp, Makedonya asıllıdır.

YALÇIN HAFIZOĞLU'NUN KARİYERİ

Oyunculuk kariyeri: Hafızoğlu, oyunculuğa merakını küçük yaşta keşfetti ve 2014-2016 yılları arasında Nazan Koçak, Deniz Erdem, Süeda Çil, Destan Batmaz ve Berna Adıgüzel'den oyunculuk eğitimi aldı. İlk profesyonel deneyimini 2016 yılında Star TV'de yayımlanan Kiralık Aşk dizisinde Selim karakteriyle gerçekleştirdi. Aynı yıl ATV'de yayımlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Ali Çakırbeyli karakterini canlandırarak geniş kitlelerce tanındı. Sinema kariyerinde ise 2018 yapımı Keşif Çanakkale filminde Roy rolüyle yer aldı ve sonraki yıllarda birçok film ve dizide rol alarak kariyerini pekiştirdi.

Müzik kariyeri: Hafızoğlu, müziğe de çocuk yaşta davul eğitimi alarak başladı ve lise yıllarında Liselerarası Müzik Yarışması'nda En İyi Enstrüman ödülünü kazandı. 2008-2015 yıllarında çeşitli gruplarla sahne aldı ve Yetenek Sizsiniz Türkiye programına katıldı. 2017'de indie rock tarzında Shall We? EP albümünü çıkardı. 2018'de Nefes Records'u kurarak progressive metal ve Türkçe rock alanında çalışmalar yürüttü. Arıza Kontrol Saati ve Alkera gibi projelerde hem müzisyen hem yapımcı olarak yer aldı.

Filmografisi:

Televizyon : Kiralık Aşk, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Gülümse Kaderine, Yalnız Kurt, Yüz Yıllık Mucize, Kör Nokta, Zembilli, Kızılcık Şerbeti

Sinema: Keşif Çanakkale, Sevmedim Deme, Omuz Omuza, Sen ve Ben, Arap Kadri ve Tarzan

Müzik Videoları: Gürcan Ersoy – Eski Şehir, Alkera – Falls Within, Arıza Kontrol Saati – Akrep Yelkovan

Yalçın Hafızoğlu, hem ekranlarda hem sahnede aktif bir kariyere sahip, çok yönlü bir sanatçı olarak tanınıyor.