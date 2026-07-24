Yalancı Yarim filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Yalancı Yarim filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Yalancı Yarim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yalancı Yarim filmini izleyecek olanların merak ettiği Yalancı Yarim konusu nedir, Yalancı Yarim oyuncuları kimler ve Yalancı Yarim özeti gibi konuları inceliyoruz.

YALANCI YARİM FİLMİ KONUSU NE?

Yeşilçam'ın unutulmaz romantik komedi filmlerinden Yalancı Yarim, yıllar geçmesine rağmen televizyon ekranlarında ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Tarık Akan ve Emel Sayın'ı başrollerde buluşturan yapım, eğlenceli hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Türk sinemasının klasik eserleri arasında yer alıyor.

Film, zengin bir ailenin çapkın oğlu Ferdi'nin, ağabeyine nişanlısı olduğu yalanını söylemesiyle gelişen olayları konu alıyor. Ağabeyinin nişanlısını görmek istemesi üzerine Ferdi, fakir bir ailenin kızı olan Alev'den sevgilisi rolünü oynamasını ister. Ancak masum bir yalan olarak başlayan bu oyun, zamanla gerçek duyguların ortaya çıkmasına ve birbirinden komik olayların yaşanmasına neden olur.

YALANCI YARİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yalancı Yarim filminin çekimleri büyük ölçüde İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmin birçok sahnesinde dönemin İstanbul sokakları, semtleri ve Boğaz çevresi kullanıldı. Şehrin tarihi dokusunu yansıtan mekânlar, filmin sıcak ve nostaljik atmosferine önemli katkı sağladı.

YALANCI YARİM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yalancı Yarim, 1973 yılında çekildi ve aynı yıl vizyona girdi. Ertem Eğilmez yönetmenliğinde çekilen film, Yeşilçam'ın en sevilen romantik komedi yapımları arasında gösterilmektedir.

YALANCI YARİM FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Tarık Akan – Ferdi

• Emel Sayın – Alev

• Münir Özkul – Derviş

• Metin Akpınar – Mahmut

• Zeki Alasya – Hüsnü

• Halit Akçatepe – Nuri

• Kemal Sunal – Kemal

• Hulusi Kentmen

• Mürüvvet Sim

• Turgut Boralı

• Metin Çekmez

• İlhan Hemşeri

YALANCI YARİM FİLMİ NEDEN HÂLÂ SEVİLİYOR?

Yalancı Yarim, sıcak aile ilişkileri, romantik hikâyesi ve mizahi anlatımıyla yıllardır izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Tarık Akan ile Emel Sayın'ın başarılı uyumu, Ertem Eğilmez'in yönetmenliği ve Yeşilçam'ın usta oyuncularını bir araya getiren kadrosu sayesinde film, Türk sinemasının unutulmaz klasikleri arasında yer alıyor.