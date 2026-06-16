Yakup Ali Kahveci, meslek hayatına Cumhuriyet savcısı olarak başlayan bir yargı mensubudur. Kariyer süreci boyunca Türkiye’nin farklı illerinde adli görevlerde bulunmuştur. Peki, Yakup Ali Kahveci kimdir? Eski Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci neden açığa alındı? Detaylar haberimizde.

YAKUP ALİ KAHVECİ KİMDİR?

Görev yaptığı ilk yerler arasında Diyarbakır’ın Silvan ilçesi ve Kırklareli’nin Vize ilçesi yer almaktadır. Bu görevlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevine atanarak çalışmalarına devam etmiştir.

İstanbul’daki görev sürecinin ardından Antalya’ya atanmış ve burada Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinde bulunmuştur. Daha sonra 2024 yılında Antalya Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilmiştir.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi kapsamında yapılan düzenleme ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden ayrılarak önce Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine, ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanmıştır.

ESKİ ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCISI YAKUP ALİ KAHVECİ NEDEN AÇIĞA ALINDI?

Eski Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla görevden uzaklaştırma işlemi uygulanmıştır.

Edinilen bilgilere göre Kahveci, HSK yaz kararnamesi kapsamında önce Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine, ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine getirilmiştir.

Bu atamaların ardından görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır. Kararın gerekçesine ilişkin resmi makamlar tarafından açıklanmış detaylı bir bilgi bulunmamaktadır.

Süreçle ilgili gelişmelerin ve yapılacak resmi açıklamaların takip edildiği belirtilmektedir.