Türkiye satranç tarihinde son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri olan Yağız Kaan Erdoğmuş, çok genç yaşta elde ettiği uluslararası başarılarla dünya satranç gündemine girmeyi başarmışdı. FIDE unvan süreçlerini hızla tamamlayan ve kısa sürede Büyükusta (GM) seviyesine ulaşan Erdoğmuş, aynı zamanda kırdığı rekorlarla satranç tarihine adını yazdırdı. Peki, Yağız Kaan Erdoğmuş kimdir? Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş kaç yaşında, nereli? Detaylar...

MİLLİ SATRANÇÇI YAĞIZ KAAN ERDOĞMUŞ KİMDİR?

Yağız Kaan Erdoğmuş, 3 Haziran 2011 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Satrançla tanışması anaokulu yıllarında haftada bir kez aldığı derslerle başlamış, bu ilgi kısa sürede profesyonel bir kariyere dönüşmüştür.

Ailesinin desteğiyle erken yaşta satranç kulübüne yönlendirilen Erdoğmuş, Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde sistemli bir eğitim sürecine girmiştir. Bu süreçte hızla gelişim göstererek ulusal ve uluslararası turnuvalarda dikkat çeken sonuçlar elde etmiştir.

Öne çıkan başarıları arasında:

2019 yılında 8 yaş kategorisinde Avrupa Şampiyonluğu

2021 yılında FIDE Usta Adayı (CM) unvanı

2022 yılında FIDE Ustası (FM) ve ardından Uluslararası Usta (IM) unvanı

Aynı yıl Türkiye’nin en genç IM unvanına ulaşması

Chessable Sunway Sitges Turnuvası’nda GM normu elde etmesi

Cidde Uluslararası Satranç Festivali’nde ikinci GM normunu garantilemesi

1 Nisan 2024’te Grenke Açık Turnuva ile Büyükusta (GM) unvanını kazanması

Yağız Kaan Erdoğmuş, GM unvanını elde ettiğinde Türkiye’nin en genç Büyükustası olurken, dünya satranç tarihinde de en genç GM’ler listesinde üst sıralara yerleşmiştir.

Ayrıca Sharjah Masters 2024 turnuvasında 2569 Elo seviyesine ulaşarak, Judit Polgár’ın uzun yıllar kırılmayan Elo rekorunu geride bırakması, kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilmektedir.

2025 ve 2026 döneminde de uluslararası turnuvalarda aktif olarak yer alan Erdoğmuş, Tata Steel Satranç Turnuvası’nda Masters kategorisinde gösterdiği performansla dünya elitleri arasında yer aldığını kanıtlamıştır.

YAĞIZ KAAN ERDOĞMUŞ KAÇ YAŞINDA

2011 doğumlu olan Yağız Kaan Erdoğmuş, 2026 yılı itibarıyla 14 yaşındadır. Çok genç yaşta Büyükusta (GM) unvanına ulaşması, onu satranç dünyasında istisnai bir başarı hikâyesine dönüştürmüştür.

Henüz çocukluk ve ergenlik döneminde olmasına rağmen 2700 ELO seviyesine ulaşan en genç sporcu olarak tarihe geçmesi, kariyerinin ne kadar erken ve hızlı bir gelişim gösterdiğini ortaya koymaktadır.

YAĞIZ KAAN ERDOĞMUŞ NERELİ?

Yağız Kaan Erdoğmuş, Bursa doğumludur ve kariyerinin ilk yıllarını da bu şehirde geçirmiştir. Satranç altyapısını Bursa’da kuran milli sporcu, yerel kulüp ve antrenör desteğiyle kısa sürede ulusal seviyeye yükselmiştir.