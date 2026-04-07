Yağız Can Konyalı kimdir? Yağız Can Konyalı kaç yaşında, nereli?

Son dönemin popüler projeleriyle adından söz ettiren Yağız Can Konyalı, izleyicilerin dikkatini üzerine çekmeye devam ediyor. Yağız Can Konyalı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayatı ve kariyeriyle ilgili merak edilen tüm sorular izleyicilerin gündeminde. Yağız Can Konyalı ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

YAĞIZ CAN KONYALI KİMDİR?

Yağız Can Konyalı, 20 Eylül 1991 doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Aslen Trabzonlu olan Konyalı, İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, kariyerine 2006 yılında İlk Aşk filmi ile adım atmıştır. Televizyon dünyasında Öyle Bir Geçer Zaman ki, Adı Mutluluk, Bizim Hikaye, Aşk Ağlatır, Arıza, Tuzak ve Hudutsuz Sevda gibi projelerde önemli roller üstlenmiştir. Sinema alanında ise Takım: Mahalle Aşkına, Ateş, Av, Katakulli serisi ve Daha İyi Bir Yarın gibi filmlerde izleyici karşısına çıkmıştır. Ayrıca çeşitli tiyatro oyunlarında sahne alarak tiyatro kariyerini de sürdürmüştür.

YAĞIZ CAN KONYALI KAÇ YAŞINDA?

YAĞIZ CAN KONYALI NERELİ?

YAĞIZ CAN KONYALI'NIN KARİYERİ

Televizyon dizileri, internet projeleri, sinema filmleri ve tiyatro oyunları ile geniş bir kariyere sahip olan Yağız Can Konyalı, 2015 yılında rol aldığı Takım: Mahalle Aşkına filmi ile Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülü’nü kazanmıştır. Oyunculuk kariyerinde hem ekran hem sahne deneyimi bir arada bulunmakta, farklı platformlarda ve türlerde izleyici karşısına çıkmaktadır.