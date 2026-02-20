X (Twitter) hakkında soruşturma mı başlatıldı, neden soruşturma başlatıldı? X kapanacak mı, ne zaman kapanacak?

X (eski adıyla Twitter) kullanıcılarının gündeminde son günlerde dikkat çeken gelişmeler öne çıkıyor. Peki, platform hakkında gerçekten bir soruşturma başlatıldı mı, başlatıldıysa nedeni ne ve sosyal medyada konuşulan "X kapanacak mı?" sorusu doğru mu? Dijital dünyadaki tüm merak edilenler ve bilinmeyenler haberin devamında…

X (TWİTTER) HAKKINDA SORUŞTURMA MI BAŞLATILDI?

Evet, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocuk kullanıcıların kişisel verilerinin korunması amacıyla X (eski adıyla Twitter) hakkında resen inceleme başlattı. Soruşturma, platformdaki çocuk kullanıcıların verilerinin nasıl işlendiğini ve uygulanan güvenlik önlemlerini değerlendirmeyi amaçlıyor.

X (TWİTTER) KAPANACAK MI?

Hayır, X'in kapanacağına dair herhangi bir bilgi veya karar bulunmuyor. Başlatılan inceleme yalnızca veri işleme süreçlerinin ve güvenlik tedbirlerinin incelenmesini kapsıyor; platformun faaliyetlerine herhangi bir kısıtlama getirilmiş değil.

X (TWİTTER) HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Soruşturma, çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği potansiyel riskleri önlemek ve kişisel verilerinin korunmasını sağlamak amacıyla başlatıldı. Kurum, X platformunda çocuk kullanıcıların verilerinin işlenme süreçlerini ve platformda uygulanan güvenlik önlemlerini mercek altına alıyor.

BAŞKA HANGİ PLATFORMLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

KVKK, X'in yanı sıra TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ve Discord platformları hakkında da resen inceleme başlattı. Tüm bu platformlarda çocuk kullanıcıların verilerinin nasıl işlendiği ve güvenlik önlemlerinin yeterliliği değerlendirilecek.