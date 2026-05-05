X çöktü mü, neden çöktü? 5 Mayıs Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

5 Mayıs sabah saatlerinde X (Twitter) platformunda yaşandığı bildirilen erişim sorunları, kısa sürede gündemin öne çıkan başlıkları arasına girdi. Dünya genelinde birçok kullanıcı akışın yenilenmemesi, paylaşımların görüntülenmemesi ve içeriklere erişimde yaşanan aksaklıklar nedeniyle şikâyetlerini dile getirirken, konu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yaşanan sorunların nedeni ve olası çözüm süreci ise kullanıcılar tarafından merakla takip ediliyor. Detaylar haberin devamında...

X PLATFORMUNDA 5 MAYIS’TA YAŞANAN ERİŞİM SORUNU VE ETKİLERİ

5 Mayıs sabah saatlerinde X (Twitter) platformunda yaşandığı bildirilen kısa süreli erişim aksaklıkları, kullanıcılar arasında kısa sürede gündem oldu. Dünya genelinde birçok kullanıcı içerik akışına erişimde zorluk yaşadığını, paylaşımların yüklenmediğini ve etkileşimlerde sorunlar olduğunu belirtirken, yaşanan durum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TEKNİK SEBEPLER NELER OLABİLİR?

Uzmanlara göre X platformunda görülen bu tür kısa süreli erişim sorunları; sunucu yoğunluğu, yazılım güncellemeleri veya bakım çalışmaları gibi teknik nedenlerden kaynaklanabiliyor. Özellikle yüksek trafik anlarında bu tür kesintilerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

KULLANICILAR NE YAŞADI?

Erişim problemi sırasında birçok kullanıcı akışın yenilenmediğini, paylaşımların açılmadığını ve giriş hataları aldığını bildirdi. Sorunun bireysel bağlantıdan ziyade genel bir erişim aksaklığı olduğu değerlendirildi.

X NE ZAMAN NORMALE DÖNDÜ?

Yaşanan kısa süreli erişim sorununun ardından platformun teknik müdahalelerle yeniden normale döndüğü ve kısa süre içinde sorunsuz şekilde kullanılmaya başlandığı aktarıldı.