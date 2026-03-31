X çöktü mü, neden çöktü? 31 Mart Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

X PLATFORMUNDA 31 MART’TA YAŞANAN GEÇİCİ KESİNTİ VE ETKİLERİ

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen X platformu, 31 Mart Salı günü kısa süreli bir erişim problemi ile gündeme geldi. Yaklaşık 15 dakika boyunca kullanıcılar içerik akışına ulaşamadı, mesaj gönderemedi ve paylaşımlarını gerçekleştiremedi. Küresel ölçekte yaşanan bu anlık kesinti, kullanıcıların dikkatini çekti.

TEKNİK SEBEPLER NELER OLABİLİR?

Uzmanlar, X’teki geçici erişim sorunlarının çoğunlukla sunucu yoğunluğu, yazılım güncellemeleri veya planlı/plansız bakım çalışmalarıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Özellikle yoğun kullanım saatlerinde sunucuların aşırı yüklenmesi, küçük bir aksaklığın tüm kullanıcı deneyimini etkilemesine yol açabiliyor.

KULLANICILAR NE YAŞADI?

Kesinti sırasında platforma erişim sağlamak isteyen kullanıcılar çeşitli hata mesajlarıyla karşılaştı ve paylaşımlarını gerçekleştiremedi. Bazı kullanıcılar internet bağlantısını suçlasa da, problemin dünya genelinde eş zamanlı yaşandığı görüldü. X’in teknik ekibi sorunu hızlı bir şekilde tespit ederek çözüme ulaştırdı.

X (TWITTER) NEDEN AÇILMIYOR?

X, önceki adıyla Twitter olarak biliniyor ve zaman zaman benzer erişim aksaklıkları yaşanabiliyor. Kullanıcılar genellikle “Twitter neden açılmıyor?” sorusunu gündeme getiriyor. Sunucu yoğunluğu, teknik aksaklıklar veya bakım çalışmaları, bu tür geçici erişim problemlerinin temel nedenleri arasında yer alıyor.

X NE ZAMAN NORMALE DÖNDÜ?

31 Mart’ta yaşanan kısa süreli kesinti, teknik ekibin hızlı müdahalesi sayesinde giderildi. Kullanıcılar artık platforma sorunsuz erişebiliyor ve paylaşımlarına devam edebiliyor.