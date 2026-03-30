X çöktü mü, neden çöktü? 30 Mart Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Popüler sosyal medya platformu X, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından yoğun şekilde kullanılıyor. Ancak bugün bazı kullanıcılar uygulamaya girişte sorun yaşadı ve platform, yaklaşık 15 dakika boyunca kısa süreliğine erişim dışı kaldı. Peki, X çöktü mü, neden çöktü? 30 Mart Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

X PLATFORMUNDA YAŞANAN GEÇİCİ KESİNTİ VE ETKİLERİ

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen X platformu, bugün kısa süreli bir erişim problemi ile gündeme geldi. Yaklaşık 15 dakika boyunca kullanıcılar içerik akışına ulaşamadı, mesaj gönderemedi ve paylaşımlarını gerçekleştiremedi. Böyle anlık kesintiler, küresel kullanıcı sayısı düşünüldüğünde oldukça dikkat çekici bir durum olarak değerlendiriliyor.

TEKNİK SEBEPLER NELER OLABİLİR?

Uzmanlar, X’teki bu tür geçici erişim sorunlarının genellikle sunucu yoğunluğu, yazılım güncellemeleri veya planlı/plansız bakım çalışmalarıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Yoğun kullanım saatlerinde sunucuların aşırı yüklenmesi, küçük bir aksaklığın tüm kullanıcı deneyimini etkilemesine yol açabiliyor.

KULLANICILAR NE YAŞADI?

Kesinti sırasında platforma erişim sağlamak isteyen kullanıcılar çeşitli hata mesajlarıyla karşılaştı ve içerik paylaşımlarını gerçekleştiremedi. Bazı kullanıcılar internet bağlantısını suçlasa da, problemin dünya genelinde eş zamanlı yaşandığı gözlemlendi. X’in teknik ekibi sorunu hızlı bir şekilde tespit ederek çözüme ulaştırdı.

X (TWITTER) NEDEN AÇILMIYOR?

X, önceki adıyla Twitter olarak biliniyor ve zaman zaman benzer erişim aksaklıkları yaşanabiliyor. Kullanıcılar genellikle “Twitter neden açılmıyor?” sorusunu gündeme getiriyor. Sunucu yoğunluğu, teknik aksaklıklar veya bakım çalışmaları, bu tür geçici erişim problemlerinin temel nedenleri arasında yer alıyor.

X NE ZAMAN NORMALE DÖNDÜ?

Bugünkü kısa süreli kesinti, teknik ekibin hızlı müdahalesi sayesinde hızla giderildi. Kullanıcılar artık platforma sorunsuz bir şekilde erişebiliyor ve paylaşımlarına devam edebiliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com
