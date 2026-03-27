X çöktü mü, neden çöktü? 27 Mart Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

X’TE YAŞANAN KISA SÜRELİ KESİNTİ NEDEN ÖNEMLİYDİ?

Dünya genelinde milyonlarca kişinin aktif olarak kullandığı X platformunda bugün geçici bir erişim problemi yaşandı. Yaklaşık 15 dakika boyunca kullanıcılar içerik akışına ulaşamadı, mesaj gönderemedi ve paylaşımlarını gerçekleştiremedi. Küresel ölçekteki kullanıcı sayısı düşünüldüğünde bu tür kesintiler dikkat çekici bir durum olarak öne çıkıyor.

X’İN ÇÖKME SEBEPLERİ

Uzmanlara göre X’teki kısa süreli erişim sorunları genellikle sunucu yoğunluğu, yazılım güncellemeleri veya bakım çalışmaları gibi teknik nedenlerden kaynaklanıyor. Yoğun kullanım saatlerinde sunucuların aşırı yüklenmesi küçük bir aksaklığın tüm kullanıcı deneyimini etkilemesine yol açabiliyor. Ayrıca planlı veya plansız güncellemeler de kesintilere sebep olabiliyor.

KULLANICILAR NE YAŞADI?

Kesinti süresince platforma giriş yapmak isteyen kullanıcılar çeşitli hatalarla karşılaştı ve paylaşımlarını gerçekleştiremedi. Bazıları internet bağlantısını suçlasa da, sorunun dünya genelinde eş zamanlı yaşandığı gözlemlendi. X’in teknik ekibi sorunu hızla tespit ederek çözüm sağladı.

TWITTER NEDEN AÇILMIYOR?

X, önceki adıyla Twitter olarak biliniyor ve zaman zaman benzer erişim aksaklıkları yaşanabiliyor. Sunucu yoğunluğu, teknik aksaklıklar veya bakım çalışmaları kullanıcıların “Twitter neden açılmıyor?” sorusunu gündeme getirmesine sebep olabiliyor.

X NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Bugünkü kısa süreli kesinti, teknik ekibin hızlı müdahalesiyle hızla giderildi. Kullanıcılar artık X’e sorunsuz şekilde erişebiliyor ve paylaşımlarına devam edebiliyor.