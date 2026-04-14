X çöktü mü, neden çöktü? 14 Nisan Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

X çöktü mü, neden çöktü? 14 Nisan Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
14 Nisan sabah saatlerinde, milyonlarca kullanıcının aktif olarak kullandığı X platformunda ani erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar akışa ulaşmakta, paylaşımları görüntülemekte ve içeriklere erişmekte zorlanırken, yaşanan aksaklığın nedeni ve platformun ne zaman normale döneceği merak konusu oldu. Gözler şimdi yapılacak olası resmi açıklamalara çevrildi. Peki, X çöktü mü, neden çöktü? 14 Nisan Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

14 Nisan sabah saatlerinde, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının aktif olarak kullandığı X platformunda beklenmedik erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar içeriklere ulaşmakta, akışta gezinmekte ve paylaşımları görüntülemekte zorlanırken, yaşanan aksaklığın nedeni ve platformun ne zaman normale döneceği merak konusu oldu. Gelişmeler yakından takip edilirken, gözler yapılacak olası açıklamalara çevrildi. Tüm detaylar haberin devamında…

X PLATFORMUNDA 14 NİSAN’DA YAŞANAN KISA SÜRELİ ERİŞİM SORUNU VE ETKİLERİ

14 Nisan sabah saatlerinde, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip X platformunda kısa süreli erişim aksaklıkları yaşandı. Kullanıcılar bir süre içerik akışına ulaşamazken, mesaj gönderme ve paylaşımları görüntüleme konusunda da zorluklar yaşadı. Yaşanan bu durum kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

TEKNİK SEBEPLER NELER OLABİLİR?

Uzmanlar, X platformunda görülen erişim sorunlarının genellikle sunucu yoğunluğu, yazılım güncellemeleri veya planlı ya da plansız bakım çalışmalarıyla bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Yoğun kullanım saatlerinde yaşanan aşırı trafik, kısa süreli kesintilere neden olabiliyor.

KULLANICILAR NE YAŞADI?

Kesinti sırasında platforma giriş yapmak isteyen kullanıcılar hata mesajlarıyla karşılaştı ve akışın yenilenmediğini bildirdi. Bazı kullanıcılar sorunun kendi internetlerinden kaynaklandığını düşünse de, aksaklığın kısa süreli ve genel bir erişim problemi olduğu ifade edildi.

X NE ZAMAN NORMALE DÖNDÜ?

14 Nisan sabahı yaşanan kısa süreli erişim sorunu, teknik ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede giderildi. Kullanıcılar daha sonra platforma yeniden sorunsuz şekilde erişim sağlamaya başladı.

