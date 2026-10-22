Wouter Vrancken kimdir? Trabzonspor'un rakibi Hearts'ın Belçikalı hocası kaç yaşında?

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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde 22 Ekim 2026 akşamı oynadığı maçın rakibi, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'un köklü kulübü Heart of Midlothian'dı. Kısa adı Hearts olan takımın kenarında dört aydır Belçikalı Wouter Vrancken duruyor ve Vrancken'in bundan önce çalıştırdığı bütün takımlar Belçika kulübüydü.

WOUTER VRANCKEN HEARTS'A NE ZAMAN GELDİ?

Wouter Vrancken, 25 Haziran 2026'da iki yıllık sözleşmeyle Hearts'ın teknik direktörü oldu; kulüp onu Rangers'ın başına geçen Derek McInnes'in yerine getirdi. İmzanın ardından konuşan Vrancken, çalışılacak en iyi kulüplerin hedefi olan kulüpler olduğunu söyledi. Hearts'la ilk resmi maçı mı? 21 Temmuz'da, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Sturm Graz karşısındaydı.

WOUTER VRANCKEN KİMDİR?

Wouter Vrancken, futbolculuğunda orta sahada oynamış Belçikalı bir teknik direktör. Kramponları astıktan sonra Belçika'nın alt liglerinde antrenörlüğe başladı ve üst lige, KV Kortrijk'te yardımcı antrenör olarak döndü. Belçika'da iki kez yılın teknik direktörü seçildi. Hearts'tan önceki son kulübü Sint-Truiden'i 2025-26 sezonunda Belçika Pro Lig'de üçüncü sıraya taşıdı.

WOUTER VRANCKEN KAÇ YAŞINDA?

Wouter Vrancken 47 yaşında; 3 Şubat 1979'da doğdu.

WOUTER VRANCKEN NERELİ?

Wouter Vrancken Belçikalı. Limburg eyaletindeki Sint-Truiden kentinde doğdu, profesyonel futbola da memleketinin kulübü Sint-Truiden'de başladı. Yıllar sonra aynı kulübe bu kez teknik direktör olarak döndü.

WOUTER VRANCKEN HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Wouter Vrancken, Hearts'tan önce Belçika'da Lommel, Mechelen, Genk, Gent ve Sint-Truiden'in başında çalıştı. İlk teknik direktörlük deneyimleri RDK Gravelo, Overpelt ve Thes Sport Tessenderlo gibi alt lig takımlarındaydı.

Mechelen'de yaklaşık dört yıl kaldı. Bu takımla 2019'da Belçika Kupası'nı kazandı, Genk'e geçtikten sonra da 2022-23 sezonunu Belçika liginde ikinci sırada bitirdi. Kısa süren Gent görevinin ardından memleketi Sint-Truiden'e gitti.

WOUTER VRANCKEN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Wouter Vrancken futbolculuğunda Sint-Truiden, Gent, Genk, Mechelen ve Kortrijk formalarını giydi. Yani teknik direktör olarak çalıştırdığı Belçika kulüplerinin çoğunu daha önce soyunma odasından tanıyordu.