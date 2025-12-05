WhatsApp çöktü mü? 5 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

Türkiye ve Avrupa'da Google servislerinde beklenmedik erişim sorunları gündeme geldi. Kullanıcılar, Arama, YouTube ve Gmail'e girişte aksaklıklar yaşarken, bazı raporlara göre WhatsApp'ta da kısa süreli bağlantı problemleri gözlendi. Kesintilerin kapsamı ve olası etkileri sosyal medyada tartışılırken, konuya dair tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

5 Aralık 2025 itibarıyla WhatsApp kullanıcıları uygulamayı sorunsuz bir şekilde kullanabiliyor. Mesajlaşma, arama ve diğer hizmetlerde herhangi bir aksaklık gözlemlenmedi. İnternet kesinti takip platformları tarafından yapılan kontroller, WhatsApp servislerinde herhangi bir kesinti olmadığını doğruladı.

WHATSAPP'A NEDEN GİRİLEMİYOR?

Yetkililer, WhatsApp'ta teknik bir arıza veya hizmet kesintisi yaşanmadığını açıkladı. Kullanıcıların karşılaştığı erişim sorunlarının büyük kısmı, cihaz veya internet bağlantısı kaynaklı olabiliyor.

İNTERNETE NEDEN ERİŞİLEMİYORDU?

5 Aralık sabahı Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde Google servislerinde geçici erişim sorunları meydana geldi. Gmail, YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Cloud, Google Meet ve Play Store gibi platformlara kısa süreli erişim sağlanamadı. Kullanıcılar sosyal medyada yaşanan aksaklıkları paylaşarak "Google mı çöktü?" sorusunu gündeme taşıdı.

İNTERNET ERİŞİMİ DÜZELDİ Mİ?

Yaklaşık bir saat süren kesintinin ardından teknik ekiplerin müdahalesiyle sorun giderildi. Gmail, YouTube, Google Drive ve diğer Google servisleri tekrar erişime açıldı ve kullanıcılar platformları sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam ediyor.