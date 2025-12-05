Haberler

WhatsApp çöktü mü? 5 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

WhatsApp çöktü mü? 5 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye ve Avrupa genelinde Google servislerinde yaşanan erişim problemleri kullanıcıların dikkatini çekti. Arama motoru, YouTube ve Gmail'de kesintiler rapor edilirken, bazı kullanıcılar WhatsApp'ta da bağlantı sorunları yaşandığını paylaştı. Kesintiler, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Peki, WhatsApp çöktü mü? 5 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

Türkiye ve Avrupa'da Google servislerinde beklenmedik erişim sorunları gündeme geldi. Kullanıcılar, Arama, YouTube ve Gmail'e girişte aksaklıklar yaşarken, bazı raporlara göre WhatsApp'ta da kısa süreli bağlantı problemleri gözlendi. Kesintilerin kapsamı ve olası etkileri sosyal medyada tartışılırken, konuya dair tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

5 Aralık 2025 itibarıyla WhatsApp kullanıcıları uygulamayı sorunsuz bir şekilde kullanabiliyor. Mesajlaşma, arama ve diğer hizmetlerde herhangi bir aksaklık gözlemlenmedi. İnternet kesinti takip platformları tarafından yapılan kontroller, WhatsApp servislerinde herhangi bir kesinti olmadığını doğruladı.

WhatsApp çöktü mü? 5 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

WHATSAPP'A NEDEN GİRİLEMİYOR?

Yetkililer, WhatsApp'ta teknik bir arıza veya hizmet kesintisi yaşanmadığını açıkladı. Kullanıcıların karşılaştığı erişim sorunlarının büyük kısmı, cihaz veya internet bağlantısı kaynaklı olabiliyor.

İNTERNETE NEDEN ERİŞİLEMİYORDU?

5 Aralık sabahı Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde Google servislerinde geçici erişim sorunları meydana geldi. Gmail, YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Cloud, Google Meet ve Play Store gibi platformlara kısa süreli erişim sağlanamadı. Kullanıcılar sosyal medyada yaşanan aksaklıkları paylaşarak "Google mı çöktü?" sorusunu gündeme taşıdı.

İNTERNET ERİŞİMİ DÜZELDİ Mİ?

Yaklaşık bir saat süren kesintinin ardından teknik ekiplerin müdahalesiyle sorun giderildi. Gmail, YouTube, Google Drive ve diğer Google servisleri tekrar erişime açıldı ve kullanıcılar platformları sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin dev sigorta şirketine kayyum

Türkiye'nin dev sigorta şirketine kayyum! Suçlamalar hayli ağır
Dev firmanın elektrikli aracı kazada ikiye bölündü

Dev firmanın elektrikli aracı ikiye bölündü, dünya ayağa kalktı
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Bu oturuşun bedeli ağır oldu
Türkiye'nin dev sigorta şirketine kayyum

Türkiye'nin dev sigorta şirketine kayyum! Suçlamalar hayli ağır
Ahmet Çakar ve eşi bahis soruşturmasında gözaltına alındı

Ahmet Çakar ve eşi gözaltında! İşte çok konuşulacak gerekçe
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
3 çocuğu, 5 torunu var! 62 yaşında askere çağırıldı

3 çocuğu 5 torunu var! 62 yaşında askere çağırıldı
Babasının gözü önünde oğlunu vurdu! Kan donduran anlar kamerada

Babasının gözü önünde oğlunu vurdu
Tartıştığı hemşire sonu mu oldu? Kan donduran iddia

Tartıştığı hemşire sonu mu oldu?
Diş çekiminde ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum

Ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum
Bahis skandalında Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı
2 ülkeden tarihi ittifak! Putin'in denizaltılarını avlayacaklar

2 ülkeden tarihi ittifak! Putin'in denizaltılarını avlayacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.