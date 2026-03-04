WhatsApp çöktü mü? 4 Mart WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

4 Mart sabahı internet kullanıcıları, çeşitli dijital platformlarda beklenmedik erişim sorunlarıyla karşılaştı. İçeriklere ulaşamayan ve çevrim içi işlemleri aksayan kullanıcılar, kısa sürede sosyal medyada gündem oluşturdu. Sorunun nedeni ve ne zaman çözüleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? (4 MART ÇARŞAMBA)

4 Mart Çarşamba itibarıyla WhatsApp'ta küresel çapta doğrulanmış uzun süreli bir çökme veya hizmet kesintisi raporu bulunmuyor. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar ile medya paylaşımları büyük ölçüde normal şekilde devam ediyor. Anlık kesinti izleme platformlarında yaygın bir sistem arızası kaydı gözlemlenmiyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Bazı kullanıcılar, uygulamada kısa süreli mesaj iletimi gecikmeleri, giriş yavaşlamaları veya bağlantı sorunları yaşadı. Uzmanlar, bu aksaklıkların çoğunlukla internet altyapısı dalgalanmaları, mobil operatör yoğunluğu, Wi-Fi sorunları, VPN kullanımı veya cihaz kaynaklı teknik sebeplerden kaynaklandığını belirtiyor.

İNTERNET VE DİJİTAL PLATFORMLARDA YAŞANAN GEÇİCİ YAVAŞLAMALAR

4 Mart sabahı bazı popüler dijital platformlarda kısa süreli erişim ve hız problemleri gözlemlendi ve sosyal medyada gündem oldu. Uzmanlar, aksaklıkların yoğun veri trafiği, bölgesel altyapı çalışmaları veya anlık teknik nedenlerden kaynaklanabileceğini vurguluyor.