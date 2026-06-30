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WhatsApp çöktü mü? 30 Haziran WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

WhatsApp çöktü mü? 30 Haziran WhatsApp Web'e neden girilmiyor?
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30 Haziran günü bazı dijital platformlarda yaşandığı öne sürülen erişim sorunlarının ardından, 30 Haziran itibarıyla da WhatsApp kullanıcılarının benzer şikâyetleri gündemde yer almaya devam ediyor. Mesajların geç iletilmesi, uygulamaya erişimde yaşanan aksaklıklar ve WhatsApp Web bağlantı problemleri kullanıcıların dikkatini çekiyor. Peki, WhatsApp çöktü mü? 30 Haziran WhatsApp Web’e neden girilmiyor?

30 Haziran’da başlayan erişim sorunlarına ilişkin iddiaların aynı gün içerisinde de sosyal medyada konuşulması, “WhatsApp çöktü mü?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Bazı kullanıcılar mesajlaşma ve bağlantı problemleri yaşadıklarını belirtirken, platformdaki son duruma ilişkin gözler olası açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI 30 HAZİRAN’DA DA GÜNDEMDE Mİ?

30 Haziran itibarıyla bazı WhatsApp kullanıcıları, uygulamada mesajlaşma ve bağlantı problemleri yaşadıklarını ifade ediyor. Mesajların geç iletilmesi, uygulamanın yavaşlaması ve WhatsApp Web’e giriş sorunları sosyal medyada dikkat çekerken, kullanıcılar yaşanan durumun genel bir kesintiden kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırıyor.

WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcıların bildirdiği erişim sorunlarının nedeni netlik kazanmazken, bu tür problemler genellikle internet bağlantısı, sunucu yoğunluğu, teknik bakım çalışmaları veya bölgesel aksaklıklarla ilişkilendiriliyor. Kesin nedenin resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.

DİJİTAL PLATFORMLARDA SON DURUM

30 Haziran itibarıyla WhatsApp’ın yanı sıra bazı dijital platformlarda da zaman zaman erişim ve performans sorunlarına ilişkin kullanıcı bildirimleri dikkat çekiyor. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar artarken, uygulamaların genel çalışma durumuna ilişkin gelişmeler teknoloji gündeminde yakından takip ediliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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