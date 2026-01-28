Haberler

WhatsApp çöktü mü? 28 Ocak WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

WhatsApp çöktü mü? 28 Ocak WhatsApp Web'e neden girilmiyor?
Güncelleme:
28 Ocak sabah saatlerinde dijital platformlarda yaşanan teknik sorunlar, küresel ölçekte geniş bir kullanıcı kitlesini etkiledi. Pek çok çevrim içi hizmette erişim problemleri rapor edilirken, özellikle Google'a ait bazı servislerde görülen kesintiler dikkat çekti. Peki, WhatsApp çöktü mü? 28 Ocak WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

28 Ocak sabah saatlerinde dijital platformlarda yaşanan erişim problemleri, küresel ölçekte geniş bir kullanıcı kitlesini etkiledi. Farklı ülkelerden bildirilen yavaşlama ve bağlantı sorunları dikkat çekerken, özellikle Google ve bünyesindeki hizmetlerde görülen aksamalar öne çıktı. Kesintinin kaynağı ve sistemlerin normale dönmesine ilişkin gelişmeler yakından izleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

28 Ocak Çarşamba itibarıyla WhatsApp genelinde küresel çapta doğrulanmış bir çökme ya da uzun süreli hizmet kesintisine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar, medya gönderimi ve durum paylaşımlarının büyük bölümünde uygulamanın normal şekilde çalıştığı görülüyor. Anlık kesinti takip platformlarında da WhatsApp'a yönelik yaygın ve kalıcı bir arıza kaydı yer almıyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Bazı kullanıcılar, mesajların geç iletilmesi, uygulamaya girişte kısa süreli yavaşlamalar ya da anlık bağlantı problemleri yaşadıklarını bildiriyor. Uzmanlara göre bu tür durumlar çoğunlukla internet altyapısındaki dalgalanmalar, mobil şebeke yoğunluğu, Wi-Fi bağlantı sorunları, VPN kullanımı veya cihaz kaynaklı ayarlardan kaynaklanabiliyor. 28 Ocak Çarşamba itibarıyla WhatsApp tarafından doğrulanmış bir sistem arızası duyurusu yapılmış değil.

İNTERNET YAVAŞLAMALARINA GENEL BAKIŞ

Sabah saatlerinde farklı dijital platformlarda hissedilen kısa süreli erişim ve hız problemleri, kullanıcı paylaşımlarıyla gündeme geldi. Uzmanlar, bu tür geçici aksaklıkların yoğun veri trafiği ya da anlık teknik nedenlerle ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

GÜNCEL DURUM ÖZETİ

Mevcut bilgiler ve kullanıcı geri bildirimleri, WhatsApp başta olmak üzere popüler dijital uygulamalara erişimin genel olarak sorunsuz şekilde sürdüğünü gösteriyor. Olası aksaklıklara karşı yalnızca resmi açıklamaların ve güvenilir kaynaklardan yapılacak bilgilendirmelerin takip edilmesi öneriliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
