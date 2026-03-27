WhatsApp çöktü mü? 27 Mart WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

27 Mart sabahı, milyonlarca kullanıcı bazı popüler uygulamalara erişimde sorun yaşadı. İçeriklerin açılmaması ve veri akışındaki kesintiler, sosyal medyada hızla gündem olurken, problemin nedeni ve çözüm süresi kullanıcıların merakını artırdı. Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Detaylar haberin devamında…

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? (27 MART CUMA)

27 Mart Cuma sabahı bazı kullanıcılar WhatsApp’ta kısa süreli erişim problemleri yaşadığını bildirdi. Ancak dünya genelinde büyük çaplı bir çökme olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar ile medya paylaşımları büyük ölçüde sorunsuz şekilde devam etti. Anlık sistem izleme platformlarında da yaygın bir arıza kaydı bulunmuyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Kullanıcılar zaman zaman mesajların geç iletilmesi, uygulamaya girişte yavaşlama veya bağlantı problemleri yaşayabiliyor. Uzmanlara göre bu aksaklıklar çoğunlukla internet bağlantısındaki dalgalanmalar, mobil operatör yoğunluğu, Wi-Fi problemleri, VPN kullanımı veya cihaz kaynaklı teknik nedenlerden kaynaklanıyor.

İNTERNET VE DİJİTAL PLATFORM PERFORMANSI

27 Mart sabahı bazı popüler dijital platformlarda da kısa süreli erişim ve performans sorunları gözlemlendi. Sosyal medyada hızla gündem olan bu durumla ilgili uzmanlar, yoğun veri trafiği, bölgesel altyapı çalışmaları veya anlık teknik sorunların etkili olabileceğini belirtiyor.