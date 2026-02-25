Haberler

WhatsApp çöktü mü? 25 Şubat WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

WhatsApp çöktü mü? 25 Şubat WhatsApp Web'e neden girilmiyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

25 Şubat sabahı dijital platformlarda meydana gelen erişim problemleri, kullanıcıların ilgisini çekti. Farklı bölgelerden gelen şikâyetler, milyonlarca kişinin çevrim içi deneyimini etkilerken, sosyal medyada konunun hızla yayılması global ölçekte merak konusu oldu. Peki, WhatsApp çöktü mü? 25 Şubat WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

25 Şubat sabahı dijital platformlarda yaşanan ani erişim sorunları, milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. Çevrim içi işlemlerini gerçekleştiren bireyler ve kurumlar, aksaklıklar nedeniyle planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. Detaylar haberin devamında…

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? (25 ŞUBAT ÇARŞAMBA)

25 Şubat Çarşamba itibarıyla WhatsApp genelinde küresel çapta doğrulanmış uzun süreli bir çökme veya hizmet kesintisi bildirilmedi. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar ile medya paylaşımları çoğunlukla sorunsuz şekilde devam ediyor. Anlık kesinti izleme platformlarında da yaygın bir sistem arızası kaydı bulunmuyor.

WhatsApp çöktü mü? 25 Şubat WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Bazı kullanıcılar uygulamada mesaj iletiminde gecikme, girişte yavaşlama veya kısa süreli bağlantı problemleri yaşadı. Uzmanlar, bu aksaklıkların internet altyapısı dalgalanmaları, mobil operatör yoğunluğu, Wi-Fi bağlantı sorunları, VPN kullanımı veya cihaz kaynaklı teknik nedenlerden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

İNTERNET VE DİJİTAL PLATFORMDA YAŞANAN GEÇİCİ YAVAŞLAMALAR

25 Şubat sabahı bazı popüler uygulamalarda hissedilen kısa süreli erişim ve yavaşlama problemleri sosyal medyada gündem oldu. Uzmanlar, bu aksaklıkların yoğun veri trafiği, bölgesel altyapı çalışmaları veya anlık teknik nedenlerden kaynaklanabileceğini vurguluyor.

WhatsApp çöktü mü? 25 Şubat WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

GÜNCEL DURUM ÖZETİ

Kullanıcı geri bildirimleri ve erişim verileri, WhatsApp dahil popüler dijital platformların genel olarak çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Olası aksaklıklara karşı resmi açıklamalar ve güvenilir kaynak duyurularının takip edilmesi öneriliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi

3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
500 milyon dolar serveti var! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

500 milyon dolar serveti var! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak

Yasak aşka 'yeşil' kıyak
Düşen F-16'dan kafa karıştıran yeni görüntü! Havada 2 kere patlamış

Düşen F-16'dan kafa karıştıran yeni görüntü! Havada 2 kere patlamış
3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi

3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
3 gününüz var! Başvuru yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak

3 gününüz var! Başvuru yapmayan parayı alamayacak