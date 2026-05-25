WhatsApp çöktü mü? 25 Mayıs WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

25 Mayıs sabah saatlerinde bazı dijital platformlarda yaşandığı iddia edilen erişim sorunları, kullanıcıların gündemine oturdu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda çeşitli uygulamalarda bağlantı, yenileme ve giriş problemleri yaşandığı öne sürülürken kısa süreli aksaklıklar dikkat çekti. Sorunun kaynağı ve hangi platformları etkilediği merak edilirken, gelişmeler yakından takip ediliyor. Ayrıntılar haberin devamında…

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI 25 MAYIS’TA GÜNDEMDE Mİ?

WhatsApp kullanıcıları tarafından 25 Mayıs sabah saatlerinde bildirilen erişim ve bağlantı sorunları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Mesaj gönderme ve alma işlemlerinde yaşandığı öne sürülen gecikmeler ile uygulamaya girişte ortaya çıkan aksaklıklar kullanıcıların dikkatini çekerken, konu geniş yankı uyandırdı. Sorunun kaynağı ve çözüm sürecine ilişkin gelişmeler merakla takip ediliyor.

WHATSAPP NEDEN SORUN YAŞADI?

WhatsApp üzerinden mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama hizmetlerinde yaşandığı iddia edilen bağlantı problemleri ve performans düşüşleri kullanıcı deneyimini olumsuz etkiledi. Uygulamaya erişimde yaşanan yavaşlama ve kesintiler, birçok kullanıcının platformu geçici olarak kullanamamasına neden oldu.

Uzmanlar bu tür erişim problemlerinin internet altyapısı sorunları, cihaz kaynaklı teknik aksaklıklar veya bölgesel yoğunluk artışı gibi nedenlerden kaynaklanabileceğini değerlendiriyor.

DİJİTAL PLATFORM PERFORMANS SORUNLARI

WhatsApp dışında 25 Mayıs sabah saatlerinde bazı dijital platformlarda da benzer erişim ve yavaşlama sorunlarına ilişkin paylaşımlar yapıldı. Sosyal medyada hızla yayılan kullanıcı şikayetleri dikkat çekerken, konuya ilişkin resmi açıklamalar ve teknik değerlendirmeler yakından takip ediliyor.