WhatsApp çöktü mü? 25 Mart WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

25 Mart sabahında birçok kullanıcı popüler uygulamalara erişimde sorun yaşadı. İçeriklerin yüklenmemesi ve veri akışındaki aksaklıklar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği merak edilmeye başlandı. Kullanıcılar gözünü yetkililerden gelecek açıklamalara çevirdi. Tüm detaylar haberin devamında…

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? (25 MART ÇARŞAMBA)

25 Mart Çarşamba sabahı bazı kullanıcılar WhatsApp’ta kısa süreli erişim sorunları yaşadığını bildirdi. Ancak dünya genelinde büyük çaplı bir çökme yaşandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar ile medya paylaşımlarının büyük ölçüde sorunsuz şekilde devam ettiği görüldü. Anlık sistem izleme platformlarında da yaygın bir arıza kaydı bulunmuyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Kullanıcılar zaman zaman mesajların geç gitmesi, uygulamaya girişte yavaşlama ya da bağlantı problemleri yaşayabiliyor. Uzmanlara göre bu tür aksaklıklar çoğunlukla internet bağlantısındaki dalgalanmalar, mobil operatör yoğunluğu, Wi-Fi problemleri, VPN kullanımı ya da cihaz kaynaklı teknik nedenlerden kaynaklanıyor.

İNTERNET VE DİJİTAL PLATFORM PERFORMANSI

25 Mart sabahı bazı popüler dijital platformlarda kısa süreli erişim ve performans sorunları yaşandığı görüldü. Sosyal medyada hızla gündem olan bu durumla ilgili uzmanlar, yoğun veri trafiği, bölgesel altyapı çalışmaları veya anlık teknik sorunların etkili olabileceğini belirtiyor.