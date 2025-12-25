WhatsApp çöktü mü? 25 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

25 Aralık sabah saatlerinde Google çatısı altındaki bazı hizmetlerde yaşanan erişim problemleri, Türkiye ve Avrupa'daki kullanıcıların gündemine oturdu. Google Arama'da gecikmeler yaşanması, YouTube videolarının yüklenmemesi ve Gmail hesaplarına girişte aksaklıklar görülmesi, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Bu gelişmelerle birlikte "Google çöktü mü?" sorusu yeniden tartışılmaya başlandı. Yaşanan sorunlara ilişkin son durum ve detaylar yakından takip ediliyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

25 Aralık 2025 itibarıyla WhatsApp genelinde küresel çapta bir kesinti yaşandığına dair resmi veya yaygın bir bildirim bulunmuyor. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar, fotoğraf–video gönderimi ile durum paylaşımları gibi temel özelliklerin büyük ölçüde sorunsuz çalıştığı görülüyor. Kesinti izleme platformlarında da WhatsApp'a yönelik kayda değer bir arıza raporu yer almıyor.

WHATSAPP'A ERİŞİM SORUNLARI NEDEN YAŞANIYOR?

Bazı kullanıcıların karşılaştığı bağlantı problemlerinin, WhatsApp kaynaklı olmadığı değerlendiriliyor. Zayıf internet bağlantısı, modem ya da router sorunları, mobil hat yoğunluğu, VPN kullanımı veya cihaz yazılımına bağlı ayarlar bu tür erişim sıkıntılarına yol açabiliyor. 25 Aralık itibarıyla WhatsApp tarafından doğrulanmış herhangi bir sistemsel arıza açıklaması yapılmış değil.

İNTERNETTEKİ AKSAKLIKLARIN KAYNAĞI NE OLABİLİR?

25 Aralık sabah saatlerinde Türkiye ve Avrupa'nın bazı noktalarında Google'a ait servislerde geçici yavaşlamalar yaşandığı bildirildi. Google Arama, YouTube, Gmail, Drive, Maps ve Play Store'da görülen bu durum, kullanıcılar arasında genel bir internet sorunu olduğu yönünde tartışmalara neden oldu.

İNTERNET ERİŞİMİNDE SON DURUM

Gerçekleştirilen teknik iyileştirmelerin ardından Google servislerinin büyük bölümünün yeniden normal çalışma düzenine döndüğü belirtiliyor. Şu an itibarıyla kullanıcıların çoğu, ilgili platformlara genel olarak sorunsuz şekilde erişim sağlayabiliyor.