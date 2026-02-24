WhatsApp çöktü mü? 24 Şubat WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

24 Şubat sabahı, dijital dünyada ani erişim sorunları gündeme geldi ve milyonlarca kullanıcı bundan etkilendi. Çevrim içi işlemlerini sürdüren kişiler ve kurumlar, aksaklıklar nedeniyle planlarını yeniden düzenlemek zorunda kaldı. Detaylar haberin devamında…

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? (24 ŞUBAT SALI)

24 Şubat Salı itibarıyla WhatsApp genelinde küresel çapta doğrulanmış uzun süreli bir çökme veya hizmet kesintisi bildirilmedi. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar ile medya paylaşımları çoğunlukla sorunsuz şekilde devam ediyor. Anlık kesinti izleme platformlarında da yaygın bir sistem arızası kaydı bulunmuyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Bazı kullanıcılar uygulamada mesaj iletiminde gecikme, girişte yavaşlama veya kısa süreli bağlantı problemleri yaşadı. Uzmanlar, bu aksaklıkların internet altyapısı dalgalanmaları, mobil operatör yoğunluğu, Wi-Fi bağlantı sorunları, VPN kullanımı veya cihaz kaynaklı teknik nedenlerden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

İNTERNET VE DİJİTAL PLATFORMDA YAŞANAN GEÇİCİ YAVAŞLAMALAR

Sabah saatlerinde bazı popüler uygulamalarda hissedilen kısa süreli erişim ve yavaşlama problemleri sosyal medyada gündem oldu. Uzmanlar, bu aksaklıkların yoğun veri trafiği, bölgesel altyapı çalışmaları veya anlık teknik nedenlerden kaynaklanabileceğini vurguluyor.

GÜNCEL DURUM ÖZETİ

Kullanıcı geri bildirimleri ve erişim verileri, WhatsApp dahil popüler dijital platformların genel olarak çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Olası aksaklıklara karşı resmi açıklamalar ve güvenilir kaynak duyurularının takip edilmesi öneriliyor.