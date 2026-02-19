WhatsApp çöktü mü? 18 Şubat WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

18 Şubat sabahında dijital platformlarda ortaya çıkan beklenmedik erişim problemleri, küresel ölçekte milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. İş dünyasından bireysel kullanıcılara kadar geniş bir kesim, çevrim içi hizmetlerde yaşanan aksamalar nedeniyle günlük planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. Tüm gelişmeler haberin devamında…

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? (18 ŞUBAT PERŞEMBE)

18 Şubat Perşembe günü itibarıyla WhatsApp genelinde küresel çapta doğrulanmış bir çökme ya da uzun süreli hizmet kesintisine ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor. Mesaj gönderme, sesli ve görüntülü arama ile medya paylaşımlarının büyük ölçüde normal akışında devam ettiği görülüyor. Anlık kesinti izleme platformlarında da uygulamaya dair yaygın ve kalıcı bir sistem arızası kaydı yer almıyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Buna rağmen bazı kullanıcılar mesaj iletiminde gecikme, uygulamaya girişte yavaşlama veya kısa süreli bağlantı problemleri yaşadıklarını bildiriyor. Uzmanlara göre bu tür durumlar çoğunlukla internet altyapısındaki dalgalanmalar, mobil operatör yoğunluğu, Wi-Fi bağlantı sorunları, VPN kullanımı ya da cihaz kaynaklı ayarlardan kaynaklanabiliyor.

18 Şubat Perşembe itibarıyla WhatsApp tarafından doğrulanmış genel bir sistem arızası açıklaması yapılmış değil.

İNTERNET YAVAŞLAMALARINA GENEL BAKIŞ

Sabah saatlerinde bazı dijital platformlarda hissedilen kısa süreli erişim ve hız problemleri, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla gündeme geldi. Uzmanlar, bu tür geçici aksaklıkların yoğun veri trafiği, bölgesel altyapı çalışmaları veya anlık teknik nedenlerden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

GÜNCEL DURUM ÖZETİ

Mevcut kullanıcı geri bildirimleri ve erişim verileri, WhatsApp başta olmak üzere popüler uygulamaların genel olarak çalışmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Olası aksaklıklara karşı resmî açıklamaların ve güvenilir kaynaklardan yapılacak duyuruların takip edilmesi öneriliyor.