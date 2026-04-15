WhatsApp çöktü mü? 15 Nisan WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

15 Nisan sabah saatlerinde yaşanan ani erişim kesintisi, dijital platformlarda kısa süreli hareketlilik ve kullanıcılar arasında tedirginliğe yol açtı. Türkiye genelinde birçok popüler uygulamaya girişte sorun yaşayan kullanıcılar, yaşadıkları problemleri sosyal medyada paylaşarak gündemi hızla hareketlendirdi. Kesintinin nedeni ve ne zaman giderileceğine ilişkin beklentiler artarken, gözler yetkili kurumlardan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp, 15 Nisan sabah saatlerinde bazı kullanıcılar tarafından bildirilen erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Mesaj gönderme ve alma işlemlerinde gecikmeler ile uygulamaya girişte yaşanan aksaklıklar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kullanıcılar gelişmeleri yakından takip ediyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalarda yaşanan bağlantı problemleri ve yavaşlamalar kullanıcıların dikkatini çekti. Uzmanlara göre bu tür aksaklıklar; internet bağlantı sorunları, cihaz kaynaklı teknik problemler veya bölgesel yoğunluklardan kaynaklanabiliyor.

İNTERNET VE DİJİTAL PLATFORM PERFORMANSI

15 Nisan sabahı WhatsApp dışında bazı popüler dijital platformlarda da kısa süreli erişim ve performans sorunları yaşandığı bildirildi. Sosyal medyada hızla yayılan bu durum kullanıcılar arasında merak uyandırırken, gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.