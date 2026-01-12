Haberler

WhatsApp çöktü mü? 12 Ocak WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

Güncelleme:
12 Ocak sabahı dijital dünyada yaşanan ani erişim problemleri, milyonlarca kullanıcıyı hazırlıksız yakaladı. Günlük hayatın vazgeçilmez parçası hâline gelen çevrim içi hizmetlerde yaşanan yavaşlamalar, kısa sürede küresel bir soruna işaret etti. Özellikle Google'a bağlı bazı servislerde hissedilen aksaklıklar, internet kullanıcılarının "genel bir sistem arızası mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt aramasına neden oldu. Peki, WhatsApp çöktü mü? 12 Ocak WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

12 Ocak sabah saatlerinde dijital platformlarda yaşanan beklenmedik sorunlar, internet kullanıcılarını zor durumda bıraktı. Gün içinde yoğun şekilde kullanılan arama, e-posta ve video servislerinde görülen yavaşlama ve erişim problemleri kısa sürede gündeme oturdu. Google başta olmak üzere pek çok popüler hizmette farklı ülkelerden gelen hata bildirimleri artarken, yaşanan aksaklıkların nedeni ve kapsamına dair sorular da beraberinde geldi. Gelişmelere ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

12 Ocak Pazartesi itibarıyla WhatsApp genelinde küresel çapta doğrulanmış bir çökme ya da uzun süreli hizmet kesintisine ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar, medya paylaşımları ve durum güncellemeleri büyük ölçüde normal akışında devam ediyor. Anlık kesinti takip platformlarında da WhatsApp'a yönelik yaygın ve kalıcı bir arıza kaydı yer almıyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Bazı kullanıcıların zaman zaman yaşadığı mesaj gecikmeleri, bağlantı kopmaları ya da uygulamaya geç erişim gibi sorunların; WhatsApp altyapısından ziyade internet bağlantısındaki dalgalanmalar, mobil şebeke yoğunluğu, modem veya yönlendirici kaynaklı problemler, VPN kullanımı ya da cihaz ayarlarıyla ilişkili olabileceği değerlendiriliyor. 12 Ocak Pazartesi itibarıyla WhatsApp tarafından doğrulanmış bir sistem arızası bildirimi bulunmuyor.

WhatsApp çöktü mü? 12 Ocak WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

İNTERNET YAVAŞLAMALARINA GENEL BAKIŞ

Günün ilk saatlerinde farklı dijital platformlarda hissedilen kısa süreli yavaşlamalara dair kullanıcı paylaşımları dikkat çekti. Uzmanlar, bu tür durumların çoğunlukla geçici teknik nedenlerden ve genel internet altyapısındaki anlık yoğunluklardan kaynaklanabildiğini belirtiyor.

GÜNCEL DURUM ÖZETİ

Mevcut veriler ve kullanıcı geri bildirimleri, WhatsApp dâhil olmak üzere popüler dijital uygulamalara erişimin genel olarak sorunsuz şekilde sürdüğüne işaret ediyor. Olası teknik aksaklıklara karşı resmî açıklamaların ve güvenilir kaynakların takip edilmesi öneriliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
