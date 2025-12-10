WhatsApp çöktü mü? 10 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

Türkiye ve Avrupa'da Google servislerini etkileyen ani erişim sorunları, gün boyunca kullanıcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Google Arama, YouTube ve Gmail'e erişimde yaşanan aksaklıkların bölgesel olarak arttığı görülürken, sosyal medya platformlarında paylaşılan bazı gönderiler WhatsApp tarafında da kısa süreli bağlantı problemlerinin hissedildiğini gösteriyor. Kesintilerin nedeni ve ne kadar süreceği merak konusu olurken, yaşanan gelişmelere dair tüm ayrıntılar haberin devamında okurlarla paylaşılıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

10 Aralık 2025 itibarıyla WhatsApp dünya genelinde normal şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Mesaj iletme, arama yapma, medya gönderme ve durum paylaşma gibi temel özelliklerde herhangi bir kesinti raporlanmadı. Kesinti takip sitelerinde de WhatsApp'a dair olağan dışı bir problem görünmüyor.

WHATSAPP'A NEDEN GİRİLEMİYOR?

Bugün erişim problemi yaşayan kullanıcıların büyük kısmında sorunun kaynağı WhatsApp değil; cihaz ayarları, internet bağlantısı veya operatör kaynaklı gecikmeler olarak öne çıkıyor. WhatsApp tarafından sunucu hatası ya da genel bir teknik arıza açıklaması yapılmış değil.

İNTERNETTE NEDEN AKSAKLIK YAŞANDI?

10 Aralık sabah saatlerinde Google servislerinde Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerini etkileyen kısa süreli bağlantı sorunları yaşandı. YouTube, Gmail, Google Drive, Google Maps, Play Store ve Google Meet gibi platformlara erişimde zaman zaman gecikmeler meydana geldi. Bu durum sosyal medyada yeniden "Google çöktü mü?" sorusunu gündeme taşıdı.

İNTERNET ERİŞİMİ NORMALE DÖNDÜ MÜ?

Google ekiplerinin yaptığı teknik müdahalelerin ardından servislerin tamamı yaklaşık bir saat içinde normale döndü. Şu anda Google uygulamaları ve ilgili tüm hizmetler stabil şekilde çalışıyor. Kullanıcılar platformlara herhangi bir kesinti yaşamadan erişebiliyor.