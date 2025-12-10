Haberler

WhatsApp çöktü mü? 10 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

WhatsApp çöktü mü? 10 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Google hizmetlerinde sabah saatlerinden itibaren yaşanan aksaklıklar, Türkiye ve Avrupa'da geniş bir kullanıcı kitlesinin gündemine oturdu. Google Arama, YouTube ve Gmail'e erişimde görülen yavaşlama ve hata mesajları, sosyal medyada kısa sürede yoğun paylaşımlara neden oldu. Bazı kullanıcılar ise Google servislerindeki problemlere ek olarak WhatsApp'ta da benzer bağlantı sorunları yaşadığını bildiriyor. Peki, WhatsApp çöktü mü? 10 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

Türkiye ve Avrupa'da Google servislerini etkileyen ani erişim sorunları, gün boyunca kullanıcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Google Arama, YouTube ve Gmail'e erişimde yaşanan aksaklıkların bölgesel olarak arttığı görülürken, sosyal medya platformlarında paylaşılan bazı gönderiler WhatsApp tarafında da kısa süreli bağlantı problemlerinin hissedildiğini gösteriyor. Kesintilerin nedeni ve ne kadar süreceği merak konusu olurken, yaşanan gelişmelere dair tüm ayrıntılar haberin devamında okurlarla paylaşılıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

10 Aralık 2025 itibarıyla WhatsApp dünya genelinde normal şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Mesaj iletme, arama yapma, medya gönderme ve durum paylaşma gibi temel özelliklerde herhangi bir kesinti raporlanmadı. Kesinti takip sitelerinde de WhatsApp'a dair olağan dışı bir problem görünmüyor.

WhatsApp çöktü mü? 10 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

WHATSAPP'A NEDEN GİRİLEMİYOR?

Bugün erişim problemi yaşayan kullanıcıların büyük kısmında sorunun kaynağı WhatsApp değil; cihaz ayarları, internet bağlantısı veya operatör kaynaklı gecikmeler olarak öne çıkıyor. WhatsApp tarafından sunucu hatası ya da genel bir teknik arıza açıklaması yapılmış değil.

İNTERNETTE NEDEN AKSAKLIK YAŞANDI?

10 Aralık sabah saatlerinde Google servislerinde Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerini etkileyen kısa süreli bağlantı sorunları yaşandı. YouTube, Gmail, Google Drive, Google Maps, Play Store ve Google Meet gibi platformlara erişimde zaman zaman gecikmeler meydana geldi. Bu durum sosyal medyada yeniden "Google çöktü mü?" sorusunu gündeme taşıdı.

WhatsApp çöktü mü? 10 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

İNTERNET ERİŞİMİ NORMALE DÖNDÜ MÜ?

Google ekiplerinin yaptığı teknik müdahalelerin ardından servislerin tamamı yaklaşık bir saat içinde normale döndü. Şu anda Google uygulamaları ve ilgili tüm hizmetler stabil şekilde çalışıyor. Kullanıcılar platformlara herhangi bir kesinti yaşamadan erişebiliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim

Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
Öğrencilerden örnek davranış: Aldıkları suyu kameraya gösterip parasını bıraktılar

Sizi yetiştiren anne-babaya helal olsun
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
İzlemeyen pişman olur! Bu gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev alacak

İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık alev alacak
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim

Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
Taraftar 'Salah geliyor' derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı

Taraftar "Salah geliyor" derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
title