Wendy Neuss kimdir? Wendy Neuss Patrick Stewart ile ne zaman evlendi?

Patrick Stewart, Kaptan Picard'ı oynadığı yıllarda Star Trek'in yapım ekibinden bir isimle aynı setteydi: Wendy Neuss. İkisi 2000'de evlendi ve bu evlilik, Stewart'ın üç evliliği içinde en kısa süreni olarak 2003'te bitti.

Stewart 28 Ekim 2026'da Los Angeles'taki evinde 86 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünü sözcüsü Kelly Bush Novak duyurdu. Oyuncu kısa süren bir hastalığın ardından, Alzheimer ve Lewy cisimcikli demans nedeniyle öldü; son anlarında 2013'ten beri evli olduğu Sunny Ozell yanındaydı.

WENDY NEUSS PATRICK STEWART İLE NE ZAMAN EVLENDİ?

Wendy Neuss, Patrick Stewart ile 2000 yılında evlendi. Çift evlenmeden önce de yıllardır tanışıyordu, çünkü Neuss, Stewart'ın başrolde olduğu Star Trek: Yeni Nesil'in yapımcı kadrosundaydı. Evlilik üç yıl sürdü. 2003'teki boşanmaya kadar Neuss, Stewart'ın ilk evliliğinden olan oyuncu oğlu Daniel Stewart'ın da üvey annesiydi.

WENDY NEUSS KİMDİR?

Wendy Neuss, Amerikalı bir televizyon ve sinema yapımcısıdır. 1976'da Pennsylvania Üniversitesi'nin psikoloji bölümünden mezun oldu, 1984'ten bu yana da yapımcılık yapıyor. Adı en çok iki Star Trek dizisiyle anılıyor.

WENDY NEUSS HANGİ STAR TREK DİZİLERİNDE ÇALIŞTI?

Wendy Neuss, 1987'de yayına giren Star Trek: Yeni Nesil'de ortak yapımcı, 1995'te başlayan Star Trek: Voyager'da ise yapımcı olarak çalıştı. Yeni Nesil, Stewart'ı dünyaya tanıtan dizi oldu. Oyuncu burada USS Enterprise'ın kaptanı Jean-Luc Picard'ı oynuyordu.

WENDY NEUSS NE İŞ YAPIYOR?

Wendy Neuss, televizyon ve sinema yapımcılığı yapıyor. Patrick Stewart ile Flying Freehold Productions adlı yapım şirketini birlikte kurdular; şirketin başkanı Neuss'tu. Stewart'ın başrolde olduğu bazı televizyon filmlerinde yönetici yapımcıydı. Charles Dickens uyarlaması A Christmas Carol, The Lion in Winter ve 2002 yapımı King of Texas bunlardan.

PATRICK STEWART KAÇ KEZ EVLENDİ?

Patrick Stewart üç kez evlendi. İlk eşi, oyuncu ve dansçı Sheila Falconer'dı; 1966'da evlenen çiftin Daniel ve Sophie adında iki çocuğu oldu ve 24 yıl süren evlilik 1990'da boşanmayla sona erdi. Ardından Wendy Neuss geldi. Stewart son olarak 2013'te Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Sunny Ozell ile evlendi.