Haberler

Volkan Yaylalı kimdir? Volkan Yaylalı neden öldü?

Volkan Yaylalı kimdir? Volkan Yaylalı neden öldü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Prof. Dr. Volkan Yaylalı, Pamukkale Üniversitesi'nin kurucu başhekimlerinden ve Türkiye'nin göz sağlığı alanında öncü isimlerinden biriydi. Ancak 61 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Yaylalı'nın vefatı, tıp camiasında derin bir üzüntüye yol açtı. Peki, Volkan Yaylalı kimdir? Volkan Yaylalı neden öldü? Detaylar haberimizde...

Pamukkale Üniversitesi'nin kurucu başhekimlerinden ve göz sağlığı alanında Türkiye'de önemli bir isim olarak tanınan Prof. Dr. Volkan Yaylalı, 61 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Volkan Yaylalı kimdir? Volkan Yaylalı neden öldü? Detaylar...

VOLKAN YAYLALI KİMDİR?

Prof. Dr. Volkan Yaylalı, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kurucu başhekim olarak görev yapmış, göz hastalıkları alanında sayısız başarıya imza atmış bir akademisyendir. Özellikle vitreoretinal cerrahi, retina dekolmanı ameliyatları, korneal crosslinking, korneal halka uygulamaları ve excimer lazer gibi modern tedavi yöntemlerini Denizli'ye kazandıran ilk isimler arasında yer aldı.

Yaylalı, aynı zamanda Yaylalı Göz Hastanesi'nin kurucusuydu ve akademik alanda pek çok başarılı hekimin yetişmesine katkı sağladı. Meslektaşları tarafından "bilgi ve tevazu" ile anılan Yaylalı, hasta odaklı yaklaşımı ve eğitici kişiliğiyle tanınıyordu.

Volkan Yaylalı kimdir? Volkan Yaylalı neden öldü?

VOLKAN YAYLALI NEDEN ÖLDÜ?

Prof. Dr. Volkan Yaylalı bir süredir Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmekteydi.

VOLKAN YAYLALI KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. Volkan Yaylalı, 61 yaşında hayatını kaybetti. 60'lı yaşlarının başında olmasına rağmen, tıp alanında bıraktığı iz ve yetiştirdiği genç hekimlerle önümüzdeki yıllarda da etkisini sürdürecek bir miras bıraktı.

VOLKAN YAYLALI NERELİ?

Prof. Dr. Volkan Yaylalı, uzun yıllar Denizli'de görev yapmış ve bu şehirde modern göz cerrahisinin öncüsü olarak tanınmıştır. Denizli'ye kazandırdığı modern tıp uygulamaları ve akademik yatırımlarıyla şehirde ve Türkiye'de göz sağlığı alanında kalıcı bir etki bırakmıştır.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Bakan Kurum, küçük Yusuf ve dedesinin hikayesini paylaştı

Aynı evden 6 cenaze çıktı! Bakan paylaştı, herkes hüzne boğuldu