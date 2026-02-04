Pamukkale Üniversitesi'nin kurucu başhekimlerinden ve göz sağlığı alanında Türkiye'de önemli bir isim olarak tanınan Prof. Dr. Volkan Yaylalı, 61 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Volkan Yaylalı kimdir? Volkan Yaylalı neden öldü? Detaylar...

VOLKAN YAYLALI KİMDİR?

Prof. Dr. Volkan Yaylalı, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kurucu başhekim olarak görev yapmış, göz hastalıkları alanında sayısız başarıya imza atmış bir akademisyendir. Özellikle vitreoretinal cerrahi, retina dekolmanı ameliyatları, korneal crosslinking, korneal halka uygulamaları ve excimer lazer gibi modern tedavi yöntemlerini Denizli'ye kazandıran ilk isimler arasında yer aldı.

Yaylalı, aynı zamanda Yaylalı Göz Hastanesi'nin kurucusuydu ve akademik alanda pek çok başarılı hekimin yetişmesine katkı sağladı. Meslektaşları tarafından "bilgi ve tevazu" ile anılan Yaylalı, hasta odaklı yaklaşımı ve eğitici kişiliğiyle tanınıyordu.

VOLKAN YAYLALI NEDEN ÖLDÜ?

Prof. Dr. Volkan Yaylalı bir süredir Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmekteydi.

VOLKAN YAYLALI KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. Volkan Yaylalı, 61 yaşında hayatını kaybetti. 60'lı yaşlarının başında olmasına rağmen, tıp alanında bıraktığı iz ve yetiştirdiği genç hekimlerle önümüzdeki yıllarda da etkisini sürdürecek bir miras bıraktı.

VOLKAN YAYLALI NERELİ?

Prof. Dr. Volkan Yaylalı, uzun yıllar Denizli'de görev yapmış ve bu şehirde modern göz cerrahisinin öncüsü olarak tanınmıştır. Denizli'ye kazandırdığı modern tıp uygulamaları ve akademik yatırımlarıyla şehirde ve Türkiye'de göz sağlığı alanında kalıcı bir etki bırakmıştır.