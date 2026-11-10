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Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle tanınan Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun, oyunculuk kariyeri ve rol aldığı yapımlarla merak ediliyor. Uygun ailesi, baba Bahattin Uygun'un 9 Kasım 2026 Pazartesi günü hayatını kaybetmesinin ardından gündeme geldi. Peki, Volkan Uygun kimdir? Gürkan Uygun’un kardeşi Volkan Uygun kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Detaylar...

VOLKAN UYGUN KİMDİR?

Volkan Uygun, 8 Ocak 1982 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. Sinema ve dizi oyuncusu olan Uygun, kariyerinin ilk dönemlerinde kamera arkasında da görev yaptı. 2005-2013 yılları arasında çeşitli yapımlarda yapım asistanlığı ve yapım sorumluluğu üstlendi.

Oyunculuğa 2004 yılında başlayan Volkan Uygun, ilk olarak Kurtlar Vadisi dizisinde Memati'nin gençliğini canlandırdı. Daha sonraki yıllarda farklı televizyon dizileri ve sinema projelerinde yer alan oyuncu, özellikle tarihi yapımlar ve televizyon dizilerindeki rolleriyle tanındı.

Volkan Uygun'un rol aldığı yapımlar arasında Payitaht Abdülhamid, Söz, Şahsiyet, Uyanış: Büyük Selçuklu, Mavera: Hace Ahmed Yesevi ve Üç Kuruş bulunuyor. Oyuncu, 2023 yılında Aile ve Şebeke dizilerinde de rol aldı.

VOLKAN UYGUN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Volkan Uygun, 8 Ocak 1982 doğumludur. 10 Kasım 2026 itibarıyla 44 yaşında olan oyuncu, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi ve İstanbul'da yaşamaktadır.

Kurtlar Vadisi dizisinde Memati Baş karakterini canlandıran Gürkan Uygun'un kardeşi olan Volkan Uygun, oyunculuk kariyerine 2004 yılında başladı. Kamera arkasında da deneyim kazanan oyuncu, 2005-2013 yılları arasında yapım asistanlığı ve yapım sorumluluğu görevlerinde bulundu.

VOLKAN UYGUN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Volkan Uygun, kariyeri boyunca farklı türlerdeki televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde rol aldı. Oyuncunun yer aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterler şöyle:

Aile (2023): Televizyon dizisi

Şebeke (2023): Eşref

Üç Kuruş (2021): İrfan Kahraman

Mavera: Hace Ahmed Yesevi (2021): Dübeys

Uyanış: Büyük Selçuklu (2020): Keşiş

Şahsiyet (2018): Vural Yaslı

İstasyon (2018): Komiser Şahin

Payitaht Abdülhamid (2017-2019): Garo

Söz (2017): Üstçavuş Cevdet

Kurtlar Vadisi (2004): Memati'nin gençliği

VOLKAN UYGUN'UN YAPIM EKİBİNDE YER ALDIĞI FİLMLER

Oyunculuk çalışmalarının yanı sıra kamera arkasında da görev alan Volkan Uygun, 2005-2013 yılları arasında yapım asistanlığı ve yapım sorumluluğu yaptı. Yapım ekibinde bulunduğu filmler arasında şu yapımlar yer alıyor:

Çanakkale Yolun Sonu (2013)

Kurtlar Vadisi: Gladio (2009)