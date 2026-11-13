Volkan Demirel hangi takımın teknik direktörü olacak? Volkan Demirel kimdir, kaç yaşında?

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Volkan Demirel, Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü olmaya hazırlanıyor. Kulüp, Orhan Ak ile yollarını ayırdıktan sonra Demirel ile prensipte anlaştı; sözleşmenin son maddeleri için yönetimle 13 Kasım 2026'da bir araya gelmesi bekleniyordu.

Demirel, mayıstan beri boştaydı. Son görevi Gençlerbirliği'ydi.

VOLKAN DEMİREL HANGİ TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAK?

Volkan Demirel, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın teknik direktörü olacak. Gaziantep yönetimi, takımı bırakan Orhan Ak'ın yerine ilk olarak onu düşündü ve iki taraf kısa sürede prensip anlaşmasına vardı. Kulüp, milli maç arasını ligdeki kötü gidişi durdurmak için kullanmak istiyor.

Demirel, 12 Kasım akşamı süreçle ilgili ilk kez konuştu ve "Kısa süre içerisinde bir şeyler olacak" dedi. İmza atılırsa Gaziantep, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nin ardından çalıştırdığı beşinci takım olacak.

VOLKAN DEMİREL KİMDİR?

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin 17 yıl kalesini koruyan eski milli kaleci ve teknik direktör. Futbola Kartalspor'da başladı, 2002'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli formayla 523 resmi maça çıktı; 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kazandı.

A Milli Takım'da 63 kez forma giydi. EURO 2008'de yarı finale kadar giden milli takımın ilk kalecisiydi. Futbolu 2 Eylül 2019'da bıraktı ve Fenerbahçe'nin teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak çalışmaya başladı.

VOLKAN DEMİREL KAÇ YAŞINDA?

Volkan Demirel 45 yaşında. 27 Ekim 1981'de İstanbul'da doğdu.

VOLKAN DEMİREL HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Volkan Demirel ilk kez Aralık 2021'de Fatih Karagümrük'ün başına geçti ve takımı 2021-22 sezonunu 8. sırada bitirdi. Eylül 2022'de Hatayspor'a gitti, Mayıs 2024'te istifa ederek ayrıldı.

Ekim 2024'te Bodrum FK ile anlaştı; Şubat 2025'te karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı. Ekim 2025'te göreve geldiği Gençlerbirliği'nden aralıkta istifa etti, Mart 2026'da aynı kulübe ikinci kez döndü. Ankara ekibi 4 Mayıs 2026'da Demirel ile yollarını ayırdığını açıkladı.

VOLKAN DEMİREL'İN EŞİ KİM?

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever. 2009'da Belçika güzeli seçilen Sever ile 21 Eylül 2010'da evlendi. Çiftin üç kızı var.