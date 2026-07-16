Volkan Büyükhanlı kimdir, ne iş yapıyor? Volkan Büyükhanlı kaç yaşında, nereli?

Sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımların ardından Volkan Büyükhanlı ismi kamuoyunun gündemine geldi. Yaşanan gelişmeler sonrasında birçok kişi, "Volkan Büyükhanlı kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı.

VOLKAN BÜYÜKHANLI KİMDİR?

Volkan Büyükhanlı, Ankara doğumludur. Eğitim hayatına TED Ankara Koleji'nde başlayan Büyükhanlı, 1983-1994 yılları arasında burada öğrenim gördü. Ortaöğretimini tamamladıktan sonra yükseköğrenimine Bilkent Üniversitesi'nde devam etti.

2000 yılında Bilkent Üniversitesi Turizm Bölümü'nden mezun olan Volkan Büyükhanlı, mezuniyetinin ardından aile şirketindeki çalışmalarını sürdürdü. İş dünyasında özellikle turizm ve inşaat sektörlerindeki faaliyetleriyle tanınan Büyükhanlı, kamuoyunda daha çok aile şirketindeki görevleriyle biliniyor.

Özel yaşamını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Volkan Büyükhanlı, 2008 yılında Sanem Hanım ile evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor. Aile hayatını medyadan uzak bir şekilde sürdürmeyi tercih ettiği bilinen Büyükhanlı, iş yaşamını aile şirketi bünyesinde devam ettiriyor.

VOLKAN BÜYÜKHANLI NE İŞ YAPIYOR?

Volkan Büyükhanlı, Büyükhanlı Kardeşler İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Şirket bünyesinde inşaat ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Büyükhanlı'nın çalışmaları özellikle turizm yatırımlarıyla öne çıkıyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Bodrum'daki lüks otel yatırımları şirketin dikkat çeken projeleri arasında yer alıyor.

İş hayatını ağırlıklı olarak aile şirketi çatısı altında sürdüren Volkan Büyükhanlı, inşaat ve turizm alanındaki çalışmalarını bu kapsamda yürütüyor.

VOLKAN BÜYÜKHANLI KAÇ YAŞINDA?

Paylaşılan ve kamuoyuna açık bilgilerde Volkan Büyükhanlı'nın doğum yılına ilişkin herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

VOLKAN BÜYÜKHANLI NERELİ?

Volkan Büyükhanlı, Ankara doğumludur.

Eğitim hayatına da Ankara'da başlayan Büyükhanlı, TED Ankara Koleji'nde öğrenim gördükten sonra üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi Turizm Bölümü'nde tamamladı. Kariyerini ise aile şirketi bünyesinde inşaat ve turizm sektörlerinde sürdürmektedir.

Kamuoyuna açık kaynaklarda, Ankara doğumlu olduğu bilgisi dışında memleketine ilişkin farklı veya doğrulanmış herhangi bir resmi bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle mevcut bilgiler doğrultusunda Volkan Büyükhanlı'nın Ankara doğumlu olduğu bilinmektedir.