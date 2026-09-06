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Voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Türkiye final maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Türkiye final maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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Filenin Sultanları’nın Avrupa şampiyonluğu yolundaki final heyecanı başlıyor. Türkiye ile İtalya arasındaki mücadele öncesinde voleybolseverler, karşılaşmaya ilişkin detayları merak ediyor. Peki, Voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Türkiye final maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizde.

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonluğu için İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ile İtalya arasındaki final mücadelesi, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Peki, Voleybol final maçı saat kaçta? İtalya Türkiye final maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

VOLEYBOL FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları ile İtalya arasındaki Avrupa Şampiyonası finali, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen Türkiye, turnuvanın şampiyonu olmak için İtalya karşısına bugün çıkacak.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalya ile Türkiye arasındaki final karşılaşması TSİ 19.00'da başlayacak.

Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğu için mücadele edeceği final, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Böylece voleybolseverler, Türkiye ile İtalya arasındaki şampiyonluk mücadelesini İstanbul'da takip edebilecek.

Final karşılaşmasının tarihi ve saati kapsamında açıklanan bilgilere göre mücadele için belirlenen başlama saati 19.00.

İTALYA TÜRKİYE FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İtalya-Türkiye final karşılaşması TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca tabii platformundan da canlı olarak takip edilebilecek.

Böylece Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğu için İtalya karşısında oynayacağı final müsabakası, TRT 1 ve tabii platformunda sporseverlerle buluşacak.

Final mücadelesinin yayın bilgileri kapsamında karşılaşmanın TSİ 19.00'da başlayacağı ve yayın adreslerinin TRT 1 ile tabii olduğu belirtildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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