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Vlahovic neden yok, neden oynamıyor, yedek mi, sakat mı, cezalı mı soruları ilk 11'lerin açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Dusan Vlahovic, Hapoel Beer-Sheva maçına yedek kulübesinde başlıyor. Sırp golcünün sakatlığı ya da cezası bulunmuyor. Vlahovic, teknik heyetin kararıyla karşılaşmaya yedek olarak başladı. Bu kararın, Galatasaray derbisi öncesinde yapılan bir rotasyon olduğu değerlendiriliyor.

VLAHOVİC YEDEK Mİ?

Evet. Dusan Vlahovic, Hapoel Beer-Sheva karşısında yedek kulübesinde yer alıyor. Teknik heyetin kararı doğrultusunda forvet hattında Vlahovic'in yerine farklı bir isim ilk 11'de görev aldı.

VLAHOVİC SAKAT MI, CEZALI MI?

Vlahovic'in sakatlığı ya da cezası bulunmuyor. Sırp golcünün yedek başlaması, 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde yapılan bir dinlendirme olarak yorumlanıyor.

VLAHOVİC BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Dusan Vlahovic, bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında çıktığı 15 maçta 11 gol attı. Sırp golcü, Beşiktaş'ın hücum hattının en etkili isimleri arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER EKSİK?

Beşiktaş'ta Ümit Akdağ cezası, Emmanuel Agbadou ise dizindeki sakatlığı nedeniyle Hapoel Beer-Sheva maçında forma giyemiyor. Kaleci Alexander Nübel de teknik heyetin kararıyla maça yedek başladı. Beşiktaş kalesini Doğan Alemdar koruyor.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.45'te Batum'daki Batumi Arena'da başlıyor. Maç, TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.