Vizontele filmi ne zaman, nerede çekildi, Vizontele 1 oyuncuları kim, konusu ne?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Vizontele filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Vizontele konusu, özeti ve Vizontele oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Vizontele filminin detayları…

VİZONTELE FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2001 yılında vizyona giren Vizontele, Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği ve Türk sinemasının en sevilen yapımlarından biri olarak kabul edilen bir komedi-drama filmidir. Film, 1970’li yıllarda Anadolu’ya televizyonun ilk geliş sürecini anlatmaktadır.

VİZONTELE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Vizontele filmi 2000 yılında çekilmiş, 2 Şubat 2001 tarihinde ise vizyona girmiştir.

VİZONTELE NEREDE ÇEKİLDİ?

Film senaryoda Hakkâri’de geçmesine rağmen çekimler burada yapılmamıştır.

Çekimlerin büyük bölümü Van’ın Gevaş ilçesinde gerçekleştirilmiştir.

Doğal köy atmosferi ve dönemin ruhunu yansıtması için Gevaş ve çevresindeki platolar tercih edilmiştir.

VİZONTELE 1 OYUNCULARI KİMLER?

Filmin güçlü oyuncu kadrosunda Türk sinemasının usta isimleri yer almaktadır:

• Yılmaz Erdoğan (Deli Emin)

• Demet Akbağ (Siti Ana)

• Altan Erkekli (Nazmi)

• Cem Yılmaz (Fikri)

• Cezmi Baskın (Latif)

• Şebnem Sönmez (Gülizar)

• Erdal Tosun (Şeyhmuz)

• Bican Günalan (Sezgin)

• Tolga Çevik (Nazif)

• İclal Aydın (Reyhan)

• Şafak Sezer (Veli)

• Erkan Can (Mela Hüseyin)

VİZONTELE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Vizontele, 1974 yılında Güneydoğu Anadolu’daki bir kasabaya televizyonun gelmesiyle değişen hayatı konu alır.

Kasabanın “deli” olarak bilinen ama aslında teknolojiye meraklı olan Emin, belediye başkanıyla birlikte kasabaya gelen televizyonu çalıştırmaya çalışır. Ancak halkın televizyona yabancı oluşu, dini ve kültürel çekinceler ile olaylar giderek komik ve dramatik bir hale dönüşür.

Film ;

• teknolojiyle tanışma

• toplumsal değişim

• gelenek ve modernlik çatışması

gibi temaları sıcak ve mizahi bir dille işler.

Osman DEMİR
