Türk sinemasının sevilen oyuncusu Vildan Atasever, 2021 yılında şarkıcı Mehmet Erdem ile evliliğinden dünyaya gelen bebekleriyle gündeme geldi. Sağlıkla dünyaya gelen oğulları Ali Kemal, çiftin mutluluklarını katladı. Peki, Vildan Atasever kimdir? Vildan Atasever kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

VİLDAN ATASEVER KİMDİR?

Vildan Atasever, Türk sinemasının güçlü ve sahici oyuncularından biri olarak tanınıyor. 26 Temmuz 1981 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Atasever, aslen Erzurumlu bir ailenin beş çocuğundan biri olarak büyüdü. Çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul'da geçiren oyuncu, sanat hayatına olan ilgisini erken yaşta fark etti.

Henüz 15 yaşındayken amatör olarak tiyatroya adım atan Vildan Atasever, sahne ile kurduğu bu bağ sayesinde oyunculuğun temelini genç yaşta atmış oldu. Bu erken deneyim, ilerleyen yıllarda sergileyeceği etkileyici performansların ilk habercisi niteliğindeydi. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Atasever, ilk ve orta öğrenimini Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde, lise eğitimini ise Cihangir Koleji'nde tamamladı.

SİNEMADA BÜYÜK ÇIKIŞ: "İKİ GENÇ KIZ"

Vildan Atasever'in profesyonel oyunculuk kariyerindeki dönüm noktası, Perihan Mağden'in aynı adlı romanından uyarlanan "İki Genç Kız" filmi oldu. Kutluğ Ataman'ın yönettiği filmde Handan karakterine hayat veren Atasever, ilk sinema filmiyle büyük bir başarı yakaladı.

Bu performansıyla 42. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Henüz ilk filminde aldığı bu prestijli ödül, onun yeteneğinin ve sinemadaki potansiyelinin ilk somut göstergesi oldu.









ÖDÜLLERLE TAÇLANAN SİNEMA KARİYERİ

2006 yılında Zeki Demirkubuz imzası taşıyan "Kader" filmindeki rolüyle bir kez daha eleştirmenlerin beğenisini kazanan Atasever, bu yapımdaki performansıyla 18. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

Farklı türlerdeki projelerde yer alarak oyunculuk skalasını genişleten Atasever, Gani Müjde'nin yazıp yönettiği "Osmanlı Cumhuriyeti" filminde Ata Demirer ile başrolü paylaşarak geniş kitlelere ulaştı. Film, gişede 1 milyon 400 bini aşkın izleyici tarafından izlendi ve Atasever'in popülerliğini artırdı.

VİLDAN ATASEVER KAÇ YAŞINDA?

2026 yılı itibarıyla Vildan Atasever 44 yaşındadır. Kariyerine genç yaşta tiyatro ile başlayan Atasever, yıllar içinde deneyim kazandıkça hem sinema hem de televizyon projelerinde kendine sağlam bir yer edinmiştir.

VİLDAN ATASEVER NERELİ?

Vildan Atasever, Bursa doğumlu olmasına rağmen ailesi aslen Erzurumludur.

VİLDAN ATASEVER EŞİ KİM?

2010 yılında oyuncu İsmail Hacıoğlu ile evlenen Atasever, yaklaşık 4,5 yıl süren evliliğini 21 Ocak 2015'te karşılıklı anlaşmayla sonlandırdı.

2021 yılında şarkıcı Mehmet Erdem ile evlenen oyuncu, bu evlilikten bir çocuğu olmuştur. Çift, oğullarına Ali Kemal adını verdi.

Vildan Atasever'in özel hayatındaki bu seçimler, onun hem profesyonel hem de kişisel yaşamında dengeyi koruma çabası olarak yorumlanabilir.