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Viking Bayern Münih maçı hangi kanalda, Viking Bayern Münih maçı nereden CANLI izlenir?

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Viking Bayern Münih maçı hangi kanalda, Viking Bayern Münih maçı nereden CANLI izlenir?
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Şampiyonlar Ligi’nde Norveç ile Almanya arasında dikkat çekici bir karşılaşma oynanacak. Viking, Lyse Arena’da Bayern Münih’i konuk ederek Avrupa’nın en güçlü takımlarından birine meydan okuyacak. Mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmayı nereden izleyebileceklerini araştırıyor. Peki, Viking Bayern Münih maçı hangi kanalda, Viking vs Bayern Münih maçı nereden canlı izlenir? İşte yayın bilgileri ve maça dair tüm ayrıntılar haberimizde...

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi’nde Norveç deplasmanına çıkıyor. Alman devi, Stavanger’de Viking ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekibin taraftarı önünde sürpriz peşinde koşacağı karşılaşma, futbolseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Viking Bayern Münih maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Viking Bayern Münih maçı şifresiz izlenebilecek mi? Merak edilen tüm sorular haberimizin devamında...

VİKİNG BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ GÜN?

Şampiyonlar Ligi'nde Viking ile Bayern Münih arasındaki karşılaşma, bugün, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. Norveç ekibi, lig aşamasındaki bu zorlu mücadelede Alman devini kendi sahasında ağırlayacak.

VİKİNG BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇTA BAŞLAYACAK?

Viking-Bayern Münih mücadelesi Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Yayın programında olası değişikliklere karşı futbolseverlerin karşılaşma öncesinde güncel saat bilgisini kontrol etmesi öneriliyor.

VİKİNG BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Viking ile Bayern Münih arasındaki karşılaşma, Türkiye'de tabii Spor 3 kanalından canlı olarak ekrana gelecek.

VİKİNG BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

tabii Spor 3, yayınlarını internet üzerinden sunuyor. Kanal için Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası yer almıyor. Bu nedenle maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, tabii'nin dijital platformu üzerinden yayına ulaşabilecek. Yayın bağlantılarında değişiklik olabileceği için karşılaşma öncesinde resmi yayıncının güncel bilgilerini takip etmekte fayda var.

VİKİNG BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ STADYUMDA?

Karşılaşma, Norveç'in Stavanger kentinde bulunan Lyse Arena'da oynanacak. Ev sahibi Viking, taraftarının desteğiyle Bayern Münih karşısında tarihi bir sonuca imza atmak isterken, Alman temsilcisi ise deplasmandan 3 puanla ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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