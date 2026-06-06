A Milli Futbol Takımı'nın Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde gözler yayın detaylarına çevrildi. "Venezuela Türkiye maçı hangi kanalda?", "Venezuela Türkiye maçı şifresiz mi?" sorularının yanıtını arayan futbolseverler, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı platformları araştırıyor. Dünya Kupası öncesindeki önemli sınavlardan biri olarak gösterilen mücadele, milli takımın son durumunu görmek açısından büyük önem taşıyor.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? A MİLLİ TAKIM SAHAYA ÇIKIYOR

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadele öncesinde maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve karşılaşmanın oynanacağı stadyum merak konusu oldu. Ay-Yıldızlı ekip, Dünya Kupası öncesindeki son durumunu Venezuela karşısında test edecek.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Venezuela ile Türkiye arasındaki hazırlık karşılaşması 7 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak. İki takım için de önemli bir prova niteliği taşıyan mücadele, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Takım'ın Venezuela ile karşı karşıya geleceği mücadele Türkiye saati ile 01.00'de başlayacak. Gece oynanacak karşılaşma, Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık sınavlarından biri olacak.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Venezuela - Türkiye maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ATV üzerinden mücadeleyi canlı olarak izleyebilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Venezuela ile Türkiye arasındaki hazırlık karşılaşmasına ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale kenti ev sahipliği yapacak. Mücadele, modern yapısıyla dikkat çeken Chase Stadyumu'nda oynanacak.

ATV CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV yayınlarına Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24 ve Turkcell TV+ 24 numaralı kanallar üzerinden erişilebiliyor. Ayrıca kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak izlenebiliyor.

A MİLLİ TAKIM SON HAZIRLIK MAÇINA ÇIKIYOR

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık karşılaşmasında Venezuela karşısında galibiyet arayacak. Ay-Yıldızlı ekipte teknik heyet, turnuva öncesinde oyuncuların son durumunu değerlendirme fırsatı bulacak. Futbolseverler ise milli takımın performansını yakından takip edecek.