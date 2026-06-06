Venezuela - Türkiye hazırlık maçı ne zaman? 2026 Dünya Kupası Venezuela - Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir?

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık sürecinde A Milli Futbol Takımı’nın oynayacağı Venezuela maçı büyük ilgi görüyor. Futbolseverler “Venezuela – Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve nereden izlenebilecek?” sorularına yanıt ararken, kritik karşılaşmanın tüm detayları merakla takip ediliyor. Milli takımın son durumu ve maç bilgileri haberimizde…

VENEZUELA-TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Venezuela – Türkiye hazırlık maçı 7 Haziran 2026 Pazar günü oynanacaktır. Karşılaşma, 6 Haziran’ı 7 Haziran’a bağlayan gece futbolseverlerle buluşacaktır.

VENEZUELA-TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 01.00’de (TSİ) başlayacaktır.

VENEZUELA-TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacaktır.

VENEZUELA-TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Maç, Türkiye’de ATV kanalı üzerinden televizyon yayınıyla ve ATV’nin resmi dijital platformları / canlı yayın servisleri aracılığıyla takip edilebilecektir. Ayrıca ATV’nin internet yayını üzerinden de izlenebilir.