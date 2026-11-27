Venezia Bologna maçı hangi kanalda, Venezia Bologna maçı nereden CANLI izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtalya Serie A'da hafta cuma akşamı oynanacak karşılaşmayla açılıyor. Venezia, sahasında Bologna ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.
Venezia Bologna maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı S Sport 2 ve S Sport Plus. İtalya Serie A kapsamındaki Venezia Bologna maçı, 27 Kasım 2026 Cuma günü Venedik'teki Pierluigi Penzo Stadyumu'nda oynanacak ve S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
VENEZİA BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?
Venezia Bologna maçı S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
VENEZİA BOLOGNA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?
S Sport 2, Turkcell TV+ platformunda 78. kanaldan ve Disney+ üzerinden izlenebiliyor. S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Platforma internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. S Sport Plus'ta maç izleyebilmek için abonelik gerekiyor.
VENEZİA BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN?
Venezia Bologna maçı 27 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma İtalya Serie A kapsamında yapılacak.
VENEZİA BOLOGNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Venezia Bologna maçı, Venedik'teki Pierluigi Penzo Stadyumu'nda oynanacak.