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Venezia Bologna maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı S Sport 2 ve S Sport Plus. İtalya Serie A kapsamındaki Venezia Bologna maçı, 27 Kasım 2026 Cuma günü Venedik'teki Pierluigi Penzo Stadyumu'nda oynanacak ve S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

VENEZİA BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Venezia Bologna maçı S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

VENEZİA BOLOGNA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

S Sport 2, Turkcell TV+ platformunda 78. kanaldan ve Disney+ üzerinden izlenebiliyor. S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Platforma internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. S Sport Plus'ta maç izleyebilmek için abonelik gerekiyor.

VENEZİA BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN?

Venezia Bologna maçı 27 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma İtalya Serie A kapsamında yapılacak.

VENEZİA BOLOGNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Venezia Bologna maçı, Venedik'teki Pierluigi Penzo Stadyumu'nda oynanacak.