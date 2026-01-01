Veliaht neden yok? Veliaht yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Veliaht final mi yaptı bitti mi?

Show TV'de perşembe akşamları yayınlanan Veliaht dizisinin bu hafta ekranda olup olmayacağına dair araştırmalar hız kazandı. Son bölümde Korkut ve Reyhan, Timur'un annesini gömdüğünü öğrenmiş ve Timur'a süre tanımıştı. Hikâyenin nasıl devam edeceği merak edilirken, dizinin yayına ara vermesi kafa karışıklığı yarattı. Peki Veliaht neden bu hafta yok, yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı, yoksa dizi ekran macerasını sonlandırdı mı?

VELİAHT BU AKŞAM NEDEN YAYINLANMIYOR?

Yılbaşı haftasıyla birlikte televizyon kanallarının yayın planlarında geçici değişikliklere gidildi. Bu düzenlemelerden etkilenen yapımlardan biri de Veliaht oldu. Bu nedenle dizinin yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşmayacak. Yayın arası kararı sonrası, "Veliaht yeni bölüm ne zaman?" sorusu gündeme geldi.

VELİAHT 16. YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Veliaht dizisinin 16. bölümü bu akşam Show TV ekranlarında yer almayacak. Yeni yılın ilk haftasında birçok dizinin yayınlanmaması nedeniyle Veliaht da kısa bir ara verdi. Dizinin yeni bölümüyle 8 Ocak Perşembe akşamı tekrar ekranlara dönmesi planlanıyor.

VELİAHT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bu hafta dizinin yayınlanmayacağını öğrenen izleyiciler, yeni bölüm tarihini merak ediyor. Yapılan açıklamalara göre Veliaht, 16. bölümüyle 8 Ocak Perşembe günü Show TV ekranlarında olacak ve hikâye kaldığı yerden devam edecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI (1 OCAK 2026)

Yılbaşı nedeniyle Show TV'nin 1 Ocak 2026 tarihli yayın akışında film ve tekrar bölümlere ağırlık verildi. Akşam saatlerinde Veliaht dizisinin yeni bölümü yerine tekrar bölümü ekrana gelecek.

VELİAHT 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Veliaht dizisinin 16. bölüm fragmanı henüz izleyiciyle paylaşılmadı. Fragmanın, yılbaşı arasının sona ermesiyle birlikte önümüzdeki günlerde Show TV'nin resmi kanalları ve dijital platformları üzerinden yayınlanması bekleniyor.