Veliaht 18. bölüm fragmanı izle: Veliaht 18. bölüm yayınlandı mı, full, HD, nereden izlenir?

Veliaht 18. bölüm fragmanı, dizinin takipçileri arasında heyecanla bekleniyor. Yeni bölümde yaşanacak sürpriz gelişmeler, karakterlerin başına gelecek olaylar ve hikâyenin gidişatı hakkında ipuçları veren fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığı, full ve HD olarak nereden izlenebileceği merak konusu oldu. İzleyiciler, dizideki gizemli detayları erkenden görmek için fragmanı araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

Veliaht 18. bölüm fragmanı

Gerçekler tek tek gün yüzüne çıkarken, Yahya yaşanan onca kaosun ardından gerçek Zafer'le nihayet buluşuyor. Ancak Zafer'in konuşma ihtimali, Zülfikar ve Vezir cephesinde büyük bir korkuya dönüşüyor. Selim'in silahını Timur'a doğrulttuğu anda araya giren Gülşah, olası bir felaketi önlerken; Vezir ile Kudret arasındaki yakınlaşma dikkat çekiyor.

Beyazıt, Derya'dan çocuk hayali için umutlu bir cevap beklerken hayal kırıklığı yaşıyor. Zafer, Gülendam'la nikah yoluna girmek istemezken Zülfikar tüm yaşananların sorumlusu olarak Reyhan'ı hedefe koyuyor. Tanıtımın finalinde ise Zafer ve Timur'un Reyhan uğruna ölümü göze alması, yeni bölümde fırtınalı gelişmelerin habercisi oluyor.

Veliaht'ın 17. Bölümünde; Reyhan, Ayşe'nin uyarılarına rağmen Timur'dan uzak kalamaz ve birlikte geçirdikleri bir gecenin sabahında Zafer'e yakalanırlar. Gerçekler ortaya çıktığında aşklarını cesaretle sahiplenen Timur ve Reyhan, Zülfikar'la büyük bir yüzleşme yaşar.

Yahya'nın paraları yakmasının ardından masada şikâyetler başlar ve masa güven oylaması yapma kararı alır. Güven oylaması ve Timur'un güvenli yolları yeniden açma hamlesi sonucunda Yahya'nın iktidarı tehlikeye girer. Selim'in Timur'u vurmaktan başka çaresi kalmamıştır. Kimliğini geri kazanmaya çalışan Zafer önemli bir eşiği geçip çocukluk arkadaşı Yahya'nın karşısına çıkar.