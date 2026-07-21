Vedat Muriqi neden yok, Vedat Muriç Gornik Zabrze maçında neden yok, sakat mı cezalı mı, UEFA’ya bildirilmedi mi?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı mücadele öncesinde "Vedat Muriqi neden yok, sakat mı, cezalı mı, UEFA'ya bildirilmedi mi?" soruları gündeme geldi. Maç kadrosunda yer almayan deneyimli forvetin sağlık durumu, UEFA listesinde bulunup bulunmadığı ve karşılaşmada neden görev alamadığı futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki ilk sınavında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin Avrupa serüvenindeki kritik mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve nerede oynanacağını merak ediyor. İşte Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçına dair tüm bilgiler.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanacak Fenerbahçe-Gornik Zabrze karşılaşması TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele 21 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak. Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki karşılaşmanın başlama saati 21.00 olarak açıklandı.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasındaki ilk maç, İstanbul'da bulunan Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertliler, rövanş öncesinde taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

TV100 PLATFORM KANAL NUMARALARI

Karşılaşmayı TV100 üzerinden izlemek isteyenler için platform bilgileri şu şekilde:

• Digiturk: 37. kanal

• D-Smart: 37. kanal

• Kablo TV: 37. kanal

• Tivibu: 47. kanal

• Turkcell TV+: 37. kanal

• Vodafone TV: 36. kanal

TV100 ayrıca Türksat uydusu üzerinden de şifresiz olarak yayın yapıyor.

FENERBAHÇE TUR AVANTAJINI ELDE ETMEK İSTİYOR

Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk resmi maçında taraftarı önünde galibiyet alarak Polonya'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde avantaj yakalamayı amaçlıyor. İki maç sonunda rakibini elemeyi başaran takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst eleme turuna yükselme hakkı elde edecek.

VEDAT MURİÇ GORNİK ZABRZE MAÇINDA NEDEN YOK?

Vedat Muriç Gornik Zabrze maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.