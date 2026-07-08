Vedat Muriç neden yok, Vedat Muriç sakat mı, yedek mi, Vedat Muriç nerede?

"Vedat Muriç neden yok?", "Vedat Muriç sakat mı, yedek mi?" ve "Vedat Muriç nerede?" soruları, karşılaşma öncesinde arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Taraftarlar, başarılı forvetin ilk 11'de yer almama nedenini, maç kadrosundaki durumunu ve teknik heyetten gelecek resmi açıklamaları merak ediyor.

FENERBAHÇE-ADMİRA WACKER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekibin kamp performansını yakından takip eden futbolseverler ise karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve oynanacağı statla ilgili detayları araştırıyor.

FENERBAHÇE-ADMİRA WACKER MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Admira Wacker arasındaki hazırlık karşılaşması, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Yeni sezon öncesindeki hazırlık programının önemli maçlarından biri olan mücadelede teknik heyetin farklı oyuncuları değerlendirmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE-ADMİRA WACKER MAÇI SAAT KAÇTA?

Hazırlık mücadelesi 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile akşam saatlerinde futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE-ADMİRA WACKER MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TV100'e aşağıdaki platformlar üzerinden ulaşılabiliyor:

• Digiturk: 37. kanal

• D-Smart: 37. kanal

• Kablo TV: 37. kanal

• Tivibu: 47. kanal

• Turkcell TV+: 37. kanal

• Vodafone TV: 36. kanal

Ayrıca TV100, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak izlenebiliyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Admira Wacker arasındaki hazırlık karşılaşması, Avusturya'nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak.

Sarı-lacivertli ekip, kamp sürecindeki çalışmalarını bu mücadeleyle sürdürürken, teknik heyet oyuncuların fiziksel durumunu ve taktik organizasyonunu test etme fırsatı bulacak.

VEDAT MURİÇ NEDEN YOK?

Sarı-lacivertli takımda yeni transfer Vedat Muriqi'nin geçtiğimiz hafta idmanda yaşadığı sakatlık, moralleri bozdu. Fenerbahçe, antrenmanda sakatlık geçiren Vedat Muriqi'nin sağ alt adelesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı Sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Kosovalı santrforun sahalardan 4 hafta uzak kalması bekleniyor.