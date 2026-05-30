Var Mısın Yok Musun Şeyma ne kadar kazandı?

“Var Mısın Yok Musun” yarışmacılarından Şeyma’nın ne kadar kazandığı sorusu, yarışmanın yayınlandığı dönemden bu yana merak edilen detaylar arasında bulunuyor. Ekranların unutulmaz yarışma formatlarından biri olan programda Şeyma’nın kutu seçimi ve banka teklifleri, finalde elde ettiği kazancı doğrudan belirlemişti. Yıllar geçmesine rağmen izleyiciler, yarışmacının elde ettiği ödül miktarını hâlâ araştırmaya devam ediyor.

ŞEYMA SOYDEMİR YARIŞMAYA İSTANBUL’DAN KATILIYOR

29 yaşındaki Şeyma Soydemir, yarışmaya İstanbul’dan katılarak dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Enerjisi ve iddialı tavırlarıyla öne çıkan Soydemir, yarışmadaki performansıyla izleyicilerin merak ettiği yarışmacılar arasında gösteriliyor.

VAR MISIN YOK MUSUN ŞEYMA NE KADAR KAZANDI?

ŞEYMA 825 BİN TL KAZANDI

“Var Mısın Yok Musun” yarışmacısı Şeyma, yarışma sonunda 825 bin TL kazanarak büyük ödülün sahibi oldu. Bankerin teklifini kabul eden yarışmacı, riskli kutu seçim sürecini geride bırakarak yüksek meblağlı teklifi değerlendirdi. Bu karar, program tarihindeki en çok konuşulan anlardan biri olarak hafızalara kazındı.

YARIŞMADA VERDİĞİ KARAR GÜNDEM OLMUŞTU

Şeyma’nın finalde verdiği karar, izleyiciler arasında uzun süre tartışma konusu oldu. Kimi izleyiciler doğru bir stratejiyle büyük bir kazanç elde ettiğini savunurken, kimileri ise kutusunu açmaya devam etse daha yüksek bir ödül kazanabileceğini düşündü. Bu durum, yarışmanın en ikonik anları arasında gösteriliyor.

VAR MISIN YOK MUSUN YARIŞMA FORMATI

Televizyon ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan “Var Mısın Yok Musun”, yarışmacıların risk alarak büyük ödül için mücadele ettiği bir format olarak biliniyor. Şeyma’nın kazancı da bu heyecanlı formatın en dikkat çeken örneklerinden biri olarak yıllar sonra bile konuşulmaya devam ediyor.