Var Mısın Yok Musun Özgür ne kadar kazandı, kaç TL kazandı?

Yeniden ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun, yarışmacılarıyla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Yarışmada performansıyla dikkat çeken Özgür'ün kazandığı ödül tutarı da en çok araştırılan konular arasına girdi. Var Mısın Yok Musun Özgür kaç TL kazandı, yarışmadan ne kadar ödülle ayrıldı? İşte yanıtı…

VAR MISIN YOK MUSUN ÖZGÜR NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde büyük ödül heyecanı yaşandı. Yarışmacılar arasından bilgisayar kurasıyla belirlenen Özgür, günün şanslı ismi olarak büyük ödül için yarışma koltuğuna oturdu. Bölümün yayınlanmasının ardından "Var Mısın Yok Musun Özgür ne kadar kazandı?" ve "Özgür kaç TL kazandı?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Yarışmanın yeni bölümünde heyecan dolu anlar yaşanırken, Özgür'ün açtığı kutular ve bankadan gelen teklifler izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Yarışmanın sonucu kadar Özgür'ün kazanacağı ödül miktarı da merak konusu oldu.

BUGÜNÜN ŞANSLI İSMİ ÖZGÜR OLDU

Var Mısın Yok Musun'da yarışacak ismi belirlemek için yapılan bilgisayar kurasında Özgür'ün adı çıktı. Kura sonucunda günün şanslı yarışmacısı olan Özgür, büyük ödül için yarışma koltuğuna oturdu. Yarışmanın başlamasıyla birlikte stüdyoda ve ekran başındaki izleyicilerde büyük heyecan yaşandı.

VAR MISIN YOK MUSUN ÖZGÜR NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun'da yarışan Özgür'ün kazandığı para ödülü henüz netlik kazanmadı. Bölümün tamamlanmasının ardından Özgür'ün yarışmadan kaç TL ile ayrıldığı belli olacak.

Özgür'ün yarışmadan kazanacağı ödül miktarı programın ilerleyen dakikalarında netleşecek. Yarışmanın sona ermesiyle birlikte Özgür'ün kabul ettiği son teklif veya kutusunda bulunan ödül tutarı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.