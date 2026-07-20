Televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alan "Var Mısın Yok Musun hangi günler yayınlanıyor?" sorusu, programın yayın akışına ilişkin araştırmaları artırdı. Yarışmanın hangi gün ekrana geldiğini öğrenmek isteyen izleyiciler, güncel yayın takvimini merak ediyor. Peki, Var Mısın Yok Musun hangi günler yayınlanıyor? İşte yayın günleri ve tüm detaylar.

VAR MISIN YOK MUSUN HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun'un yayın günleri merak ediliyor. Esra Erol'un sunumuyla izleyici karşısına çıkan sevilen yarışma, hafta içinde üç gün ekrana geliyor.

Var Mısın Yok Musun, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Büyük ödül heyecanı ve yarışmacıların nefes kesen anlarıyla dikkat çeken program, yeni bölümleriyle haftanın üç akşamı ekranlara gelmeye devam edecek.