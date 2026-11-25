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Var Mısın Yok Musun Esra ne kadar kazandı, Esra kaç TL kazandı soruları bölümün ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilgisayar kurasıyla belirlenen Esra, büyük ödül için yarışma koltuğuna oturdu. Esra'nın yarışmadan kaç TL ile ayrıldığı henüz netleşmedi. 1995 İstanbul doğumlu olan Esra, sosyoloji mezunu bir memur.

VAR MISIN YOK MUSUN ESRA NE KADAR KAZANDI?

Esra'nın Var Mısın Yok Musun'da kazandığı ödül henüz netleşmedi. Yarışmanın sonucu ve Esra'nın kazandığı tutar, bölümün tamamlanmasının ardından belli olacak.

BUGÜNÜN ŞANSLI İSMİ ESRA OLDU

Var Mısın Yok Musun'da günün yarışmacısını belirlemek için yapılan bilgisayar kurasında Esra'nın adı çıktı. Günün şanslı ismi olan Esra, büyük ödül için yarışma koltuğuna oturdu. Esra'nın açtığı kutular ve bankadan gelen teklifler, stüdyoda ve ekran başında büyük heyecan yarattı.

VAR MISIN YOK MUSUN SON BÖLÜM NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde yarışan Esra'nın kazandığı ödül henüz belli olmadı. Yarışmacının bankanın teklifini kabul edip etmeyeceği ve kutusunda hangi tutarın bulunduğu, bölümün sonunda netlik kazanacak.

VAR MISIN YOK MUSUN ESRA KİMDİR?

Esra, 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Üniversitede sosyoloji eğitimi alan Esra, memur olarak çalışıyor. Farklı alanlarda kendini geliştirmeye önem veren Esra, aynı zamanda içerik üreticiliği de yapıyor.